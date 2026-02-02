La Reggenza e i Segretari di Stato fanno visita al Museo del Memoriale e a la sede de "La Voce di NY"

Nell’ambito della Visita Istituzionale a New York, gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e dall’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, oltre che da una Delegazione Istituzionale, nella giornata di ieri hanno reso visita al National September 11 Memorial & Museum per onorare la memoria delle vittime degli attentati terroristici del 2001. La Reggenza e le Autorità hanno percorso il perimetro della South Tower Pool, soffermandosi in un momento di profondo raccoglimento davanti ai nomi delle vittime incisi nel bronzo. Con un gesto di alto valore simbolico e di commozione, la Reggenza ha deposto un fiore bianco sulla superficie del monumento, presso una delle fontane che sorgono dove un tempo si trovavano le Torri Gemelle, rendendo omaggio alle innumerevoli vite spezzate e al concittadino sammarinese Steven A. Giorgetti. Una visita, questa, della Reggenza e dei Segretari di Stato, non solo per commemorare un momento doloroso della storia, ma anche per rinnovare l’impegno comune degli Stati in favore della pace, della libertà e della dignità umana. Una visita altresì per sottolineare l'importanza della cooperazione internazionale per la quale anche la Repubblica di San Marino è da sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di estremismo e in difesa dei valori democratici condivisi. A seguire, la Reggenza e la Delegazione Istituzionale hanno fatto visita a la sede giornalistica de “La Voce di New York”, presso cui sono stati accolti dal Direttore, Giampaolo Pioli. La Voce di New York è una testata con una storia importantissima e di riferimento per chiunque segua le dinamiche internazionali dal cuore delle Nazioni Unite e per gli italiani negli USA. Nell’ambito dell’incontro si sono soffermati a dialogare sul valore e sulle sfide dell'informazione, sul contrasto alla disinformazione, oltre che sull’importanza del pluralismo informativo nell'era digitale, ma anche sulla rilevanza di mantenere vivo, attraverso il canale di una corretta informazione, il ponte culturale tra i cittadini emigrati nel Stati Uniti d’America e la patria d’origine. La Reggenza e i Segretari di Stato Beccari e Belluzzi hanno sottolineato che il legame tra San Marino e New York è dato dalla presenza di una importantissima comunità di sammarinesi che qui vivono, ma anche dalla partecipazione della Repubblica all’ONU e all’attività multilateralistica che svolge a livello internazionale. Da sempre un impegno di San Marino nell’ambito della politica estera, con una partecipazione attiva nel portare avanti posizioni che difendono principi universali per cui anche i piccoli stati contribuiscono nel dare un contributo rilevante. Durante l'incontro, è stato sottolineato il ruolo cruciale svolto da testate come La Voce di New York nel dare voce, in doppia lingua, non solo alle Istituzioni, ma anche all’identità di un paese, alle storie di successo e all’integrazione legata all’emigrazione, senza mai rinunciare a uno sguardo critico e internazionale. Presente all’incontro anche il Direttore dell’Agenzia di stampa ASKA News, Gianni Todini, che collabora con il Gruppo de “La Voce di New York” nell’ambito dell’informazione per le comunità e da le comunità. La Reggenza e le Autorità presenti, prima di congedarsi, hanno ribadito l’importanza del ruolo dei corrispondenti esteri come osservatori privilegiati dei mutamenti geopolitici globali, ma anche l’importanza di piattaforme di informazione quali opportunità per creare relazioni e sinergie tra le comunità, poiché le storie di emigrazione, nonostante le diversità, si somigliano e sanno sintonizzarsi vicendevolmente.

