La Reggenza è stata ricevuta in udienza privata da Papa Leone XIV

Nella mattinata odierna, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli, accompagnati da un’Alta delegazione guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Marco Gatti, e dell’Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, sono stati ricevuti in Udienza privata da Sua Santità Papa Leone XIV. Al centro del cordiale colloquio tra il Santo Padre e i Capi di Stato sammarinesi sono stati affrontati i principali temi di interesse comune, con particolare riferimento ai valori della pace, del dialogo e al ruolo delle istituzioni nel promuovere il bene comune e la solidarietà internazionale. Una forte attenzione è stata dedicata al concetto di fratellanza e cooperazione tra i popoli, nonché all’importanza di edificare una società estirpando il germe dell’odio, investendo particolare interesse sulla formazione dei nostri giovani. Nel corso dell’incontro sono state altresì richiamate con orgoglio le comuni radici cristiane e il forte legame storico che, da un secolo, unisce la Repubblica di San Marino alla Santa Sede. In tale occasione, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno ribadito il proposito di far pervenire al Sommo Pontefice l’invito ufficiale a effettuare una visita sul Monte Titano. In seguito, la Reggenza, il Segretario di Stato Beccari e l’Ambasciatore Albertini sono stati ricevuti a colloquio dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, alla presenza di Mons. Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede. Ripercorsi, durante l’articolato incontro, i principali obiettivi comuni in seno al rapporto bilaterale, così come sono state ribadite le posizioni condivise dai due Stati nel più ampio contesto multilaterale, rimarcando l’ampia volontà a collaborare in seno alle principali organizzazioni internazionali. Particolare attenzione è stata infine dedicata all’attuale situazione geopolitica internazionale e alle principali sfide globali, rispetto alle quali è stata confermata la necessità di un impegno congiunto fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sul rispetto del diritto internazionale.







