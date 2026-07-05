La Reggenza in visita alla mostra “Anime Prave” Martedì 7 luglio i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva visiteranno l’esposizione al Museo di Stato in occasione della giornata conclusiva, accompagnati dall'autore Giuseppe Fanfani.

La Reggenza in visita alla mostra “Anime Prave”.



La diciannovesima edizione del “Mese Dantesco” si appresta a vivere il suo atto conclusivo sotto il segno del massimo riconoscimento istituzionale. L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri è lieta di annunciare che martedì 7 luglio, alle ore 15:00, le Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, si recheranno in visita ufficiale alla mostra “ANIME PRAVE – Opere pittoriche sull’Inferno dantesco”, allestita presso la Sala Mostre Temporanee del Museo di Stato.

Per questa solenne occasione, farà appositamente ritorno a San Marino l’autore delle opere, l’Avvocato Giuseppe Fanfani. Giurista di spicco, già Sindaco di Arezzo per due mandati e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Maestro Fanfani avrà l’onore di guidare personalmente i Capi di Stato nel percorso espositivo, illustrando la genesi e i dettagli del suo acclamato ciclo pittorico.

La visita ufficiale della Reggenza avverrà proprio nella giornata di chiusura dell'esposizione, suggellando il successo di quella che è stata definita una vera e dare svolta storica per la rassegna del “Mese Dantesco” sammarinese; per la prima volta, nei suoi quasi vent'anni di storia, ha infatti superato i confini della sola parola parlata per aprirsi con coraggio alle arti visive, offrendo una sintesi perfetta tra l'alta esegesi critica e la potenza cromatica.

Il ciclo di grandi tele dedicato all'Inferno dantesco, curato dal noto critico Fabio Migliorati e inaugurato lo scorso maggio dalla magistrale presentazione di Suor Maria Gloria Riva, ha registrato in queste settimane un eccezionale successo. L'iniziativa, resa possibile anche grazie al prezioso lavoro curatoriale di Fabio Migliorati, ha dimostrato una rara capacità di fondere l'alta divulgazione letteraria con l'arte contemporanea, offrendo una rilettura visiva capace di suscitare profondo interesse e di celebrare magnificamente la vitalità e l'identità culturale della Repubblica.

L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri desidera rinnovare il suo più sincero sentimento di gratitudine alle Loro Eccellenze per la squisita sensibilità e l'attenzione riservate a questo evento. Un sentito ringraziamento va altresì alla Segreteria di Stato per la Cultura e agli Istituti Culturali per la preziosa collaborazione logistica e organizzativa che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo culturale.

La cittadinanza e gli appassionati d'arte hanno tempo fino alla giornata di martedì 7 luglio per visitare la mostra presso il Museo di Stato.



Comunicato stampa

Associazione Dante Alighieri

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