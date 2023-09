La Reggenza in visita nei Castelli di Faetano e Montegiardino

La Reggenza in visita nei Castelli di Faetano e Montegiardino.

Prosegue il viaggio nei Castelli della Repubblica da parte degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, quale iniziativa organizzata dalle Giunte e fortemente voluta della Ecc.ma Reggenza e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni con Delega alle Giunte di Castello, al fine di permettere la valorizzazione dei luoghi più inediti e meno conosciuti del nostro Territorio. L'ultima visita sarà presso i Castelli di Faetano e Montegiardino, il prossimo 6 settembre. Un’occasione unica e molto significativa per la realtà dei due Castelli; un appuntamento alla scoperta del Territorio e della sua storia nel corso del quale le più Alte Autorità dello Stato saranno accompagnate dai Capitani di Castello, dai membri di Giunta ma anche dai Cittadini che vorranno partecipare alla passeggiata.

Occhi e voci quindi di chi vive ogni giorno quelle realtà che coniuga due grandi tematiche: la cultura, intesa nel senso più ampio, ovvero la storia, l’arte e le tradizioni del borgo antico di Montegiardino, la ricchezza della natura, con splendidi ambienti naturali, i Gessi, le Sibe, per vivere un’esperienza unica, per ristabilire il sacro rapporto tra uomo e pianeta. Inoltre la sensibilità e l’impegno dei volontari del rifugio APAS, a Faetano, nell’accoglienza e nella protezione degli animali.

Alle h 16.15 al Rifugio APAS il Segretario di Stato per gli Affari Interni con Delega alle Giunte di Castello, Gian Nicola Berti, il Capitano di Castello di Faetano, Giorgio Moroni e la Presidente dell’Associazione Protezione Animali sammarinese, Emanuela Stolfi, accoglieranno le Loro Eccellenze.

Seguirà la proiezione del filmato sulla storia dell’APAS “Una storia di cuore”, la consegna del “Rapporto su Randagismo nella Repubblica di San Marino”, e la visita al Canile e al Gattile. L’appuntamento a Montegiardino è alle h 17.30 in località “Le Sibe”.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, sempre accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e dal Capitano di Castello di Montegiardino, Giacomo Rinaldi, inizieranno la passeggiata naturalistica lungo la Via dei Gessi alla presenza del gruppo de “La Cerna dei Lunghi Archi”, di Montegiardino, con la possibilità per l’Ecc. ma Reggenza di fare una prova di tiro con l’arco istintivo e il ristoro presso il Rifugio dell’Arciere. A seguire la visita al centro storico del Castello e ai tesori artistici presenti nella Chiesa di San Lorenzo. In Piazzetta Alceste Preda Ferri, dopo la foto ricordo, la consegna di omaggi e la fotografia a memoria della visita, l’aperitivo in onore delle Loro Eccellenze concluderà la visita.

Giunta di Castello di Faetano

Giunta di Castello di Montegiardino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: