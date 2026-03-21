La Reggenza incontra gli studenti: a Palazzo Pubblico il laboratorio sulle Istanze d’Arengo

La Reggenza incontra gli studenti: a Palazzo Pubblico il laboratorio sulle Istanze d’Arengo.

Ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Pubblico la prima Udienza che gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli con le studentesse e gli studenti delle classi terze della Scuola Media, conseguente al laboratorio didattico realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Segreteria Istituzionale avente ad oggetto l’istituto delle Istanze d’Arengo. In particolare sono stati oggi ricevute le Classi Terza A, Terza B e Terza E delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e le Classi Terza A, terza C, e Terza F delle Scuole Medie di Serravalle.

In tale ambito le alunne e gli alunni, hanno predisposto il testo di una Istanza, una per Sezione, che oggi sono state presentate alla Reggenza - simulando quanto avviene la prima domenica successiva all’investitura dei Capitani Reggenti - e che a seguire sono state discusse e votate da tutte le Sezioni convenute, riproducendo, dunque, quanto avviene in Consiglio Grande e Generale. Presente il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il quale – come avviene in Aula – ha riferito in merito alla “posizione del Governo” sulle Istanze medesime.

Apprezzamento profondo da parte della Reggenza e del Segretario di Stato per l’iniziativa di far conoscere le istituzioni sammarinesi ai giovani e in particolare quegli istituti di democrazia che rappresentano le fondamenta del nostro Stato e lo strumento più efficace per una cittadinanza attiva Ed un plauso corale ai docenti ai quali è stato riconosciuto il compito impegnativo svolto per la realizzazione di questo laboratorio.

“Ci complimentiamo con le studentesse e gli studenti e con i rispettivi docenti, nonché con la Dirigenza scolastica per la partecipazione fattiva al laboratorio odierno. L’impegno, la dedizione e l’interesse mostrato sono lodevoli e degni di nota.

Auspichiamo che l’esperienza odierna possa avere per tutti Voi giovani un significato che vada oltre al presente e che vi incoraggi ad essere nel prossimo futuro cittadini attivi, consapevoli dei Vostri diritti e dei Vostri doveri, partecipi della vita dello Stato e delle Sue istituzioni.

A tutti Voi il nostro più caro saluto e gli auguri per il prosieguo dei Vostri studi” Questo il saluto delle LL.EE al termine delle Udienze.

c.s. UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

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