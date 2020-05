La Reggenza riceve in udienza il Responsabile scientifico del Forum del Dialogo

La mattina di venerdì 14 maggio scorso, Renato Di Nubila è stato ricevuto dai Capitani Reggenti ai quali ha consegnato copia degli Atti della quarta edizione del Forum. Ha illustrato poi il programma che era stato già predisposto, li ha informati del forzato rinvio della quinta edizione, ringraziando la Reggenza per il Patrocinio già concesso e per il contributo elargito. Ha fatto loro sapere dei consensi pervenuti da più parti e anche da alcune importanti istituzioni internazionali. La Reggenza si è complimentato per il programma e per l’attualità del suo tema sui cambiamenti climatici, incoraggiando il Gruppo di Progetto del Forum ad andare coraggiosamente avanti e assicurando tutto l’interesse per “Una iniziativa che dà lustro a San Marino”. San Marino s’impegna per lo studio di uno sviluppo sostenibile Giunge particolarmente gradita, alle Associazioni Promotrici del Forum, la notizia che il Consiglio Grande e Generale, per iniziativa del Segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, ha approvato un articolato ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a istituire un Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile con riferimento agli interventi per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico. Nei prossimi giorni sarà insediato il primo Tavolo.

Comunicato Stampa

Forum del Dialogo

