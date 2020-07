La Reggenza sul numero legale della riunione del Consiglio Giudiziario Plenario

La Reggenza, con la presente nota-comunicato, intende precisare – con riferimento all’articolo di stampa apparso oggi sul quotidiano L’Informazione e avente ad oggetto la dubbia validità della riunione del Consiglio Giudiziario Plenario di venerdì 24 luglio ultimo scorso – che durante l’intera seduta di quel Consiglio in nessun momento dello svolgimento dei lavori – né in fase di discussione né in fase di votazione – è mai venuto a mancare il numero legale per la validità della seduta medesima.

Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale