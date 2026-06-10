La Reggenza vicino alle Giunte di Castello. Primo incontro a Faetano

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, nella serata di ieri, hanno assistito al primo di una serie di incontri delle sedute pubbliche delle Giunte di Castello. L’iniziativa di assistere a questi momenti di condivisione, è nata su volontà dell’Ecc. ma Reggenza ed è condivisa con le Giunte di Castello e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e l’impegno che i Capitani di Castello e i Membri di Giunta profondono a servizio delle comunità locali. Le Giunte di Castello sono fondamentale primo punto di riferimento delle Istituzioni sul Territorio, favoriscono la partecipazione e intercettano i bisogni reali dei Cittadini. Il primo incontro ha avuto luogo presso il Castello di Faetano, in un'atmosfera di proficuo dialogo, alla presenza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello, del Capitano di Castello, dei Membri di Giunta e di un’ampia rappresentanza di Cittadini. Il Capitano di Castello, Giorgio Moroni, ha espresso il più sentito ringraziamento alle Loro Eccellenze e alla Segreteria di Stato per la gradita partecipazione. Gli Ecc. mi Capitani Reggenti, con la loro presenza inusuale a questi particolari momenti, intendono accendere un faro e favorire la massima attenzione in favore delle nove Giunte di Castello che sono di vitale importanza per il Paese. La partecipazione della Reggenza ha testimoniato vicinanza e sensibilità in loro favore per il costante e proficuo impegno profuso e del lavoro svolto, spesso su base volontaria in favore di ogni percorso di valorizzazione promosso.

Nell’ambito della seduta pubblica di incontro, di dialogo e di confronto svoltosi - il primo di una serie che si susseguiranno negli altri Castelli con la medesima modalità – c’è stato uno scambio diretto tra il Capitano di Castello, i Membri di Giunta e i residenti intervenuti su istanze specifiche e su temi di rilevanza pubblica che caratterizzano le realtà, al fine di favorire una sinergia sempre più stretta tra le Istituzioni e il Territorio. La Reggenza crede fermamente che la democrazia sammarinese si alimenti del confronto diretto e della partecipazione attiva che, proprio in queste sedute pubbliche, trovano forte espressione e sono modalità costruttive per essere più prossimi alla Cittadinanza e per affrontare, in maniera sinergica e proattiva, le problematiche e le opportunità.

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale







