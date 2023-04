La regista Valentina Bertani vince la terza edizione del premio Valpharma per il Cinema

Valentina Bertani, regista e sceneggiatrice mantovana, è la vincitrice della terza edizione del Premio Valpharma per il cinema. Il riconoscimento, istituito nel 2021 in memoria dell’imprenditore Roberto Valducci, si inserisce all’interno de La settima arte – Festa del cinema di Rimini ed è dedicato alle professioniste under 40 dell’industria cinematografica. Il riconoscimento, voluto dalla Chairwoman di Valpharma Group Alessia Valducci, ricalca uno dei temi che le stanno più a cuore: il riconoscimento della competenza e della professionalità delle donne nel mondo del lavoro. Valentina Bertani, classe 1984, dopo il liceo studia regia cinematografica alla NUCT di Roma e, terminati gli studi, inizia a collaborare con varie case di produzione realizzando videoclip per artisti come Luciano Ligabue, Negramaro, Raphael Gualazzi. Dal 2011 lavora come regista freelance per clienti tra cui Gucci, Heineken, Etro, Audi, Telecom. Nel 2016 ha diretto per Disney UK la seconda unità del lungometraggio per il cinema “Tini: the new life of Violetta”. Nel 2018 ha realizzato per Fox live il documentario “Made in Italy: Luciano Ligabue” sulla genesi dell’omonimo album dell’artista. La sua opera prima La timidezza delle chiome è stato presentato al 79° Festival del cinema di Venezia alle Giornate degli autori ed è uscito nei cinema il 10 Novembre 2022 distribuito da I Wonder Pictures. Il docu- film ha vinto il premio speciale “Valentina Pedicini” ai Nastri d’argento ed è in cinquina ai David di Donatello 2023 candidato come miglior documentario (premio “Cecilia Mangini”) La premiazione si terrà nella serata dedicata al premio Valpharma per il cinema, presso il Cinema Fulgor di Rimini giovedì 27 aprile alle ore 21. Insieme alla regista Valentina Bertani, sarà presente alla serata la giuria del Premio, composta da Alessia Valducci, Cristina Scognamillo (giornalista e co-founder di Women in Cinema Award e di Good Girls Planet) e Roy Menarini (Direttore Artistico La Settima Arte - Cinema e Industria). Dopo la premiazione verrà proiettato il docu-film diretto da Valentina Bertani La timidezza delle chiome. La Settima Arte Cinema e Industria, giunta alla sua quinta edizione e che ha come proponenti Confindustria Romagna, Università di Bologna - Dipartimento delle Arti e Cinema Fulgor, in collaborazione con il comune di Rimini, si terrà dal 26 al 30 aprile 2023. Cinque giorni di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito.

c.s. Valpharma Group