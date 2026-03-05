La Repubblica di ieri nei filmati raccolti dall’Università di San Marino, girati fra gli anni ’50 e ’90: lunedì 9 marzo una nuova anteprima

Gite fuori porta, prime comunioni, cadute con gli sci, pedalate sul triciclo. E ancora: carri di carnevale in parata nel 1957, alcuni studenti impegnati in una manifestazione sportiva allo stadio di Serravalle nel 1977, una persona sui trampoli e un bambino travestito da Batman che ballano a Domagnano nel 1995, in sottofondo la musica di una pellicola di Federico Fellini. C’è questo, e tanto altro, nei circa 140 filmati raccolti dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito del progetto “Memorie in pellicola”, che lunedì 9 marzo verrà presentato al pubblico con una seconda anteprima divisa in due fasi. La prima, dalle ore 17 nella sede universitaria di viale Onofri 87, vede in programma gli interventi dei principali accademici che hanno partecipato all’iniziativa e la proiezione di alcune clip. La seconda, dalle 18 alla Galleria Nazionale, ruoterà attorno alla descrizione di un’installazione realizzata proprio con alcuni filmati dell’archivio. “Grazie ai donatori, alle donatrici e al supporto della Fondazione Oltre abbiamo raccolto, digitalizzato, archiviato e messo a disposizione un vero e proprio patrimonio fatto di immagini e ricordi legati alla nostra comunità”, spiega Maria Elena D’Amelio, docente dell’Ateneo sammarinese e responsabile scientifica del progetto. “Si tratta di materiale pubblico, ora di libera fruizione, per il quale stiamo ipotizzando un futuro su più dimensioni. Oltre a essere utilizzato durante le lezioni del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media, nonché all’interno delle Scuole Medie e Superiori, potrà essere interpretato dagli artisti del territorio per opere di nuovo e fresco respiro, proprio come quella che verrà presentata nella seconda parte della nostra iniziativa”. L’installazione verrà introdotta da Umberto Baldacci, collaboratore del progetto, e Rita Canarezza, operatrice della Galleria Nazionale. La lista delle figure che interverranno alle 17 include invece, oltre a D’Amelio, Patrizia Violi, direttrice del Centro Studi sulla Memoria dell’Università di San Marino, e Mario Panico, docente dell’Ateneo di Bologna. La digitalizzazione è stata realizzata attraverso una partnership con la Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, che ha inserito 73 delle circa 140 clip raccolte sul sito memoryscapes.it: possono essere viste accedendo alla sezione “Territori”. Il progetto “Memorie in pellicola”, annunciato tre anni fa e sviluppato a partire dall’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi, si svolge in collaborazione con gli Istituti Culturali. L’evento del 9 marzo rappresenterà una nuova anteprima ufficiale sul processo che coinvolge il materiale raccolto, dopo una prima presentazione avvenuta nel maggio del 2024. Ingresso libero. Chi vuole mettere a disposizione i propri filmati di famiglia può farlo scrivendo all’indirizzo email amms@unirsm.sm.

