La Repubblica di San Marino a FITUR 2025

Anche quest’anno la Repubblica di San Marino partecipa a FITUR - Fiera Internazionale del Turismo, uno degli eventi più prestigiosi del settore turistico mondiale, che si è aperta ieri a Madrid e che proseguirà fino a domenica 26 gennaio.

L’evento riunisce i professionisti del settore turistico e quelli interessati alle ultime tendenze in questo campo; nel fine settimana la fiera sarà aperta al pubblico, che potrà visitare i numerosi stand e scoprire le ultime novità di un settore in continua evoluzione.

Partecipano a Fitur 2025 ben 156 Paesi, oltre 9.500 aziende e 153.000 professionisti. Gli organizzatori mirano a superare i 150.000 visitatori professionali tra mercoledì e venerdì, e di arrivare a circa 100.000 presenze di pubblico il sabato e la domenica. 250.000 è il numero dei visitatori complessivi previsti, in linea con l’edizione 2024.

La Repubblica di San Marino è presente con un’area personalizzata di 30 mq (Pad. 4 stand C16) presso lo stand Enit. Insieme all’Ufficio del Turismo sono presenti 5 operatori sammarinesi del settore: Ace Tour, Itinerari Viaggi, San Marino Events, San Marino Welcome e TheOne Viaggi. Presenti anche Podium, San Marino International e Titan Travel con propri stand.

La partecipazione di San Marino a FITUR rappresenta un’importante occasione per promuovere il patrimonio culturale, storico e naturale, rafforzando la visibilità internazionale del Paese e la sua attrattiva turistica. La Spagna si conferma uno dei mercati europei in crescita per il nostro Paese e, nel corso di questo evento, l’Ufficio del Turismo sta presentando, attraverso una serie di incontri dedicati, la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino illustrandone tutte le peculiarità e proponendo i nuovi prodotti turistici.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino