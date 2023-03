La Repubblica di San Marino a ITB 2023

La Repubblica di San Marino a ITB 2023.

L’appuntamento fieristico leader per l’industria dei viaggi globale San Marino, 7 marzo 2023 - Al via oggi ITB Berlin 2023, una delle maggiori fiere del settore turistico in territorio tedesco, dove la Repubblica di San Marino è presente con uno stand di 30 mq personalizzati all’interno del Padiglione ENIT (stand 107 -Hall 1.2). ITB Berlin torna ad essere un evento in presenza dopo tre edizioni virtuali dall’inizio della pandemia; da martedì 7 a giovedì 9 marzo si incontreranno nella capitale tedesca operatori del settore, buyer e media da tutto il mondo. Come negli anni precedenti, in concomitanza alla fiera, in programma anche ITB Berlin Convention, l’evento di fama internazionale durante il quale top speaker ed esperti discuteranno i trend internazionali e condivideranno le loro esperienze in linea con il tema “Mastering Transformation” perchè anche nel 2023 il mondo del travel continuerà a cambiare. Host country di ITB 2023 è la Georgia che è stata ieri sera protagonista della serata di apertura. La Repubblica di San Marino non poteva mancare ad un appuntamento così importante ed è quindi presente insieme ad alcuni operatori sammarinesi del settore: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Mondo Immagine e San Marino Welcome, Prima Tour, San Marino Events. La Germania occupa da sempre uno dei primi posti per numero di arrivi di turisti stranieri; l’obiettivo dell’Ufficio del Turismo è quello di incrementare la quota di arrivi di turisti tedeschi presentando ai media e ai tour operator la destinazione e l’offerta sammarinese caratterizzata da eventi internazionali, tour culturali, prodotti turistici ed experience outdoor particolarmente ricercate dal mercato tedesco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: