La Repubblica di San Marino a TTG TRAVEL EXPERIENCE 2022

Apre domani mercoledì 12 ottobre, la 59° edizione del TTG Travel Experience, l’evento leader del settore travel che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre al Quartiere Fieristico di Rimini. L’Ufficio del Turismo sarà presente con un’area di 88 mq all’interno del Padiglione C5 - Stand 079-082 per promuovere l’unicità della destinazione turistica San Marino e incontrare i key player del comparto turistico. All’interno dello stand della Repubblica di San Marino saranno presenti 11 operatori sammarinesi che avranno l’opportunità di promuovere e commercializzare le offerte incoming dedicate alla destinazione: Ace Tour, GHSM Group, Mondo Immagine, Numerouno, Prima Tour, San Marino Destination, San Marino Experience, San Marino Tourservice, San Marino Outlet Experience, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi.

La manifestazione partirà ufficialmente con l’Opening Event a cui parteciperanno il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica. Durante la tre giorni di evento fieristico b2b, ampio spazio verrà riservato alle esperienze di viaggio uniche che fanno parte dell’offerta turistica Outdoor della Repubblica di San Marino acquistabili online dal sito www.visitsanmarino.com: tour guidati del Centro Storico, arrampicata, tiro con l’arco easy wild, percorsi nel verde, percorsi con l’ebike e tante altre differenti proposte alla scoperta di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, immersi nella natura.

Ma non è tutto: la Repubblica di San Marino sta ospitando in questi giorni l’educational San Marino Experience, alla scoperta del territorio sammarinese, dedicato a 10 buyer internazionali provenienti da USA, UK, India, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Belgio e Francia. Il tour di 2 giorni è frutto della collaborazione tra Ufficio del Turismo e San Marino Outlet Experience che congiuntamente hanno messo a punto un programma ad hoc con attività esclusive e dei prodotti turistici di eccellenza proposti dagli operatori sammarinesi come attività outdoor di tiro con l’arco, degustazioni di prodotti del Consorzio Terra di San Marino e di Motegiardino Miele, luxury shopping experience al San Marino Outlet Experience con personal shopper dedicata, visita al Titanus Museum.