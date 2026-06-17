La Repubblica di San Marino accoglie il ministro degli Affari Esteri di Cipro: dialogo strategico sul futuro europeo e nuove prospettive di cooperazione

La Repubblica di San Marino ha accolto oggi una visita di particolare rilievo per le relazioni internazionali del Paese e per il suo percorso di avvicinamento all'Unione Europea. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto a Palazzo Begni il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, S.E. Constantinos Kombos, protagonista della prima visita ufficiale nella storia dei rapporti bilaterali tra le due Repubbliche.

L'incontro si è svolto in un momento di particolare rilevanza per il futuro europeo di San Marino e ha confermato la solidità di un rapporto fondato su quarant'anni di amicizia, reciproca fiducia e piena condivisione dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e della cooperazione multilaterale.

Accompagnato dall'Ambasciatore di Cipro presso la Repubblica di San Marino, Yiorgos Christofides, il Ministro Kombos è stato ricevuto con gli onori militari del Picchetto d'Onore presso l'Ara dei Volontari, prima di raggiungere Palazzo Begni per i colloqui ufficiali con il Segretario di Stato Beccari. Le delegazioni erano guidate dai rispettivi Ambasciatori, Bojana Gruška e Yiorgos Christofides.

Nel corso dell'incontro è stata svolta un'ampia e approfondita disamina delle principali questioni internazionali e dei dossier di comune interesse, con particolare attenzione al percorso di Associazione della Repubblica di San Marino all'Unione Europea, che si avvia verso una fase decisiva. In tale contesto, il Ministro Kombos ha confermato il convinto sostegno della Repubblica di Cipro e della Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea al completamento di un processo considerato strategico per il futuro della Repubblica di San Marino.

I colloqui hanno inoltre rappresentato l'occasione per riaffermare l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, ufficialmente avviate nel 1985 e oggi più vive che mai. Un rapporto consolidatosi negli anni anche grazie a una costante collaborazione nei principali fori multilaterali, dalle Nazioni Unite al Consiglio d'Europa, fino all'OSCE, dove i due Ministri hanno avuto modo di sviluppare una profonda sintonia istituzionale e personale.

In uno spirito di concreta cooperazione orientata al futuro, il Segretario di Stato Beccari e il Ministro Kombos hanno sottoscritto il Memorandum d'Intesa nei settori dell'Istruzione Superiore e della Ricerca tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Cipro, alla presenza del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. L'accordo testimonia la comune volontà di investire nelle nuove generazioni, nella conoscenza e nello sviluppo della cooperazione scientifica e accademica tra i due Paesi.

La visita è proseguita a Palazzo Pubblico, dove il Ministro Kombos è stato ricevuto in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva. Nel corso dell'incontro è stata conferita all'illustre Ospite l'Onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata nel grado di Gran Croce, quale segno della profonda stima e dell'amicizia che legano le due Repubbliche.

Particolarmente partecipata e apprezzata è stata la Lectio Magistralis tenuta dal Ministro Kombos nell'atrio di Palazzo Pubblico alla presenza di Autorità, rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare e di un numeroso pubblico. Nel suo intervento il Ministro ha ripercorso l'esperienza di integrazione europea della Repubblica di Cipro, condividendo riflessioni sui benefici, sulle sfide e sulle opportunità che l'appartenenza all'Unione Europea offre agli Stati di piccole dimensioni, soffermandosi sulle peculiarità del percorso di Associazione intrapreso da San Marino.

La testimonianza di Cipro ha assunto un significato particolarmente rilevante per la Repubblica di San Marino, impegnata in un percorso che mira a rafforzare la stabilità, ampliare le opportunità per cittadini e imprese e consolidare la presenza del Paese nel contesto europeo, preservandone al contempo identità, indipendenza e peculiarità istituzionali.

Nel corso della presentazione del Ministro Kombos, il Segretario di Stato Beccari ha inoltre sottolineato il ruolo che Cipro svolge oggi quale ponte tra Europa e Medio Oriente e come fondamentale hub umanitario nelle crisi che interessano la regione, evidenziando come l'isola rappresenti un esempio virtuoso di come anche gli Stati di dimensioni contenute possano esercitare un'influenza significativa sulla scena internazionale e assumere responsabilità di grande rilievo ben oltre i propri confini.

‘La visita odierna si colloca in un momento particolarmente significativo per il futuro delle relazioni tra San Marino e l'Unione europea. Desidero esprimere sincera gratitudine per l'impegno e l'attenzione che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea ha riservato al percorso di avanzamento dell'Accordo di Associazione’ – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari. ‘Accogliamo inoltre con particolare favore la disponibilità manifestata da Cipro a condividere la propria esperienza e a fornire assistenza tecnica nel percorso di attuazione dell'Accordo, con specifico riferimento al recepimento e all'applicazione dell'acquis dell'Unione Europea. Si tratta di un contributo di grande valore che conferma la solidità del rapporto tra i nostri Paesi e la comune visione europea che ci accomuna’.

La visita del Ministro Kombos rappresenta una tappa di particolare significato nel percorso di consolidamento delle relazioni tra San Marino e Cipro e testimonia la comune volontà di promuovere un'Europa più coesa, aperta e solidale. In un contesto internazionale caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche, le due Repubbliche riaffermano il valore del dialogo, del multilateralismo e della cooperazione tra Stati quali strumenti essenziali per affrontare le sfide globali e contribuire alla costruzione di un futuro fondato sulla pace, sulla prosperità condivisa e sul rispetto del diritto internazionale.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri









