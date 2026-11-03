La Repubblica di San Marino al 9° Forum Europeo di Protezione Civile di Bruxelles

La Repubblica di San Marino al 9° Forum Europeo di Protezione Civile di Bruxelles.

Si è aperto oggi a Bruxelles, presso il centro congressi Tour & Taxis, il 9° Forum Europeo di Protezione Civile, l’evento di punta della comunità europea di protezione civile che riunisce ogni due anni policymakers, autorità, soccorritori e ricercatori da tutta Europa e oltre. Tema dell’edizione 2026: “Preparing today, ready for tomorrow”. La Repubblica di San Marino è presente con una delegazione istituzionale guidata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, composta da: •⁠ ⁠Ing. Andrea Silvagni – Segreteria di Stato per il Territorio •⁠ ⁠Ing. Pietro Falcioni – Capo della Protezione Civile •⁠ ⁠Ispettore Athos Gattei – Sezione Antincendio e Protezione Civile della Polizia Civile •⁠ ⁠Piermarino Bedetti – Presidente dell’Unione Volontariato La due giorni, in programma il 3 e 4 novembre, prevede sessioni plenarie ad alto livello, workshop tematici su partnership e finanziamenti, rischi emergenti e innovazione, oltre al Civil Protection Village con le nuove soluzioni tecnologiche e alla celebrazione per il 25° anniversario del Meccanismo Unionale di Protezione Civile (UCPM). “La presenza di San Marino a questo Forum – dichiara la delegazione – conferma la volontà della Repubblica di rafforzare la cooperazione europea in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze, condividendo esperienze e costruendo una rete sempre più resiliente, in linea con le sfide climatiche e di sicurezza del nostro tempo.” Al termine dei lavori la delegazione porterà sul Titano gli esiti del confronto per potenziare ulteriormente il sistema nazionale di protezione civile.

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