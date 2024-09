La Repubblica di San Marino al Tourism Expo Japan a Tokyo

La Repubblica di San Marino al Tourism Expo Japan a Tokyo.



In vista della partecipazione della Repubblica di San Marino ad Expo Osaka 2025 con un proprio padiglione, la destinazione turistica San Marino si presenta per la prima volta a Tourism Expo Japan. L’evento fieristico è stato inaugurato questa mattina a Tokyo e sarà aperto esclusivamente agli operatori di settore oggi e domani e al pubblico sabato 28 e domenica 29 settembre. L’Ufficio del Turismo, insieme agli operatori sammarinesi San Marino Events, Azimut Tour Operator e San Marino Welcome è presente con uno stand personalizzato di 30 mq all’interno dell’area dell’Enit.

Il Tourism Expo Japan di Tokyo – TEJ 2024 – è la più importante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone. Organizzata da Japan Association of Travel Agents (JATA), Japan Travel and Tourism Association (JTTA), Japan National Tourism Organization (JNTO), la manifestazione promuove il turismo outbound, inbound e domestico, con la partecipazione dei principali operatori internazionali del settore. Il tema di questa edizione è: Travel, An Encounter With New Value Awaits ed è prevista la presenza di 180.000 visitatori tra cui 48.000 operatori turistici e stampa.

La fiera offre opportunità uniche di espandere la clientela sui mercati asiatici, attraverso incontri di lavoro, conferenze tematiche, e con la promozione diretta business-to-business e business-to-consumer di prodotti, strutture e destinazioni nazionali e internazionali.

L’Ufficio del Turismo ha già in programma diversi appuntamenti con media e influencer nelle giornate B2B per promuovere l’offerta e la destinazione turistica sammarinese in Giappone.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

