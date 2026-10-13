La Repubblica di San Marino al TTG Travel Experience 2026

Dal 14 al 16 ottobre, a Rimini, un appuntamento strategico per la promozione turistica internazionale

San Marino, 13 ottobre 2026 – La Repubblica di San Marino rinnova la propria presenza al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 presso il Quartiere Fieristico di Rimini.

Giunta alla sua 63ª edizione, la fiera rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra destinazioni, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Tre giornate dedicate al networking, allo sviluppo di relazioni commerciali e all’individuazione di nuove opportunità per il mercato turistico internazionale.

Il tema scelto per l’edizione 2026, EXIST, invita a riflettere sulla centralità dell’esperienza umana in un contesto in continua evoluzione, ponendo l’attenzione sul valore delle esperienze autentiche e sul rapporto tra viaggiatori, luoghi e comunità.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino sarà presente con un’area espositiva di 112 mq all’interno del Padiglione A2 - Stand 132-204, per promuovere l’unicità della destinazione sammarinese e le sue esperienze di viaggio autentiche.

Nel corso della manifestazione in calendario sono previsti due appuntamenti istituzionali che vedranno impegnati la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo.

Mercoledì 14 ottobre alle ore 11.30 si svolgerà l’inaugurazione dello Stand della Repubblica di San Marino con il taglio del nastro alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Giovedì 15 ottobre alle 15:30 presso la Sala Abete è in programma uno degli appuntamenti più di rilievo per la Repubblica di San Marino, il Panel San Marino, tutta un’altra storia – Il racconto della Repubblica attraverso lo sguardo di Lonely Planet. Parteciperanno il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli, il Direttore Lonely Planet Italia Angelo Pittro e il CEO di JFC Tourism and Management Massimo Feruzzi.

La presenza di San Marino al TTG costituisce inoltre un’opportunità per sviluppare nuove sinergie con gli operatori del comparto, intercettare le tendenze emergenti e valorizzare le peculiarità della più antica Repubblica del mondo, proponendola come destinazione da scoprire e vivere durante tutto l’anno attraverso i percorsi culturali, le proposte outdoor, gli itinerari religiosi e i numerosi eventi.

Insieme all’Ufficio del Turismo, all’interno dello stand sono presenti anche 12 operatori sammarinesi impegnati nella promozione e commercializzazione delle offerte turistiche della destinazione attraverso incontri B2B con buyer internazionali: Ace Tour SM, Azimut Tour Operator & DMC, Discover San Marino, Grand Hotel San Marino, Itinerari Tour Operator & DMC, Mayflower Tour Operator, Numerouno Tour Operator, Prima Tour, Podere Lesignano, San Marino Welcome, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino







