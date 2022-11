La Repubblica di San Marino al WTM di Londra

La Repubblica di San Marino al WTM di Londra.

Inaugurata ieri l’edizione 2022 del WTM di Londra dove la Repubblica di San Marino è presente fino a domani, con uno stand personalizzato all’interno dell’area Italia, per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico prevenienti da tutto il mondo. All’interno dello spazio sammarinese sono presenti San Marino Outlet Experience, Ace Tour Operator e San Marino Events, alcuni dei quali hanno partecipato questa mattina al Buyers Speed Networking, un’opportunità mirata a massimizzare i contatti B2B. WTM si riconferma l’evento globale leader per l’industria dei viaggi ritornando ad essere l’appuntamento “not to be missed” per i professionisti del turismo.

Cs - VisitSanMarino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: