La Repubblica di San Marino ammessa allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Giovedì 19 novembre il Segretario di Stato all’Istruzione e Università Andrea Belluzzi interverrà alla Conferenza dei Ministri dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e Processo di Bologna (EHEA) cui la Repubblica di San Marino ha fatto richiesta di adesione nell’agosto 2019. L’accesso di San Marino all’EHEA – che sarà ufficializzato da una Cerimonia in apertura della Conferenza Ministeriale – darà al sistema universitario sammarinese la possibilità di entrare a far parte di una rete internazionale, gli offrirà un’opportunità di crescita permettendogli di prendere parte al processo di sviluppo di una società più democratica, inclusiva e sostenibile. Determinata a onorare gli impegni presi e a raggiungere e consolidare entro il 2023 una serie di obiettivi per essere pienamente in linea con i valori e i principi fondamentali del Processo di Bologna, San Marino - attraverso la Segreteria di Stato all’Istruzione e all’Università, il Dipartimento Istruzione e l’Università degli Studi - sta già collaborando attivamente fornendo da un lato i necessari adempimenti di legge e dall’altro le fondamentali competenze di tecnici ed esperti del settore istruzione. La Cerimonia di domani sarà visibile a tutti attraverso il sito https://ehea2020rome.it/





