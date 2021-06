La Repubblica di San Marino balla in sicurezza Protocolli rigidissimi e controlli serrati. Per l’evento “The Vibe is On” tolleranza zero

La Repubblica di San Marino balla in sicurezza.

Si terrà domani sera l’evento-test “The Vibe is On” organizzato dal gruppo Musica con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. 2400 persone balleranno in sicurezza nell'Area Eventi San Marino Shooting Club in zona Ciarulla. Un evento nel segno della musica ma soprattutto della sicurezza organizzato nel rispetto di un rigido protocollo anti-Covid. L’obiettivo della Segreteria di Stato per il Turismo è quello di organizzare un evento musicale di caratura internazionale che rappresenti un valido “test” per dimostrare la possibilità di realizzare eventi in sicurezza nel rispetto delle regole. L'evento si svolgerà infatti nel rispetto delle norme della Repubblica di San Marino, del protocollo approvato dal Congresso di Stato e realizzato con la collaborazione di ISS, Forze dell’Ordine e Protezione Civile. L’area sarà presidiata dalle Forze dell’Ordine sammarinesi alle quali si aggiungono oltre 100 steward. Come da protocollo l’utilizzo della mascherina è fortemente consigliato mentre il certificato di avvenuta vaccinazione o della guarigione da Covid-19 (quindi che attesti la presenza di anticorpi) o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso è OBBLIGATORIO. Saranno allestiti check point nella zona dello Stadio di Serravalle e del Centro Uffici Globo per controllare il rispetto delle regole da parte di chi accede all’evento ma ulteriori controlli saranno allestiti dalle Forze dell’Ordine per verificare che nessuno trasporti bottiglie all’interno delle vetture e che, ovviamente, non vi sia nessun altro tipo di abuso, dalla detenzione all’utilizzo di stupefacenti fino alla guida in stato d’ebbrezza. La certezza della Segreteria di Stato è che, qualora tutti rispettino i regolamenti e le normative sammarinesi, saranno organizzati ulteriori eventi.

