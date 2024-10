La Repubblica di San Marino brilla al 57° Congresso Francese dell’Illusione a Le Touquet Paris Plage

La Repubblica di San Marino brilla al 57° Congresso Francese dell’Illusione a Le Touquet Paris Plage Nella prestigiosa località turistica di Le Touquet Paris Plage, si è recentemente concluso il 57° Congresso Francese dell'Illusione, che ha visto la partecipazione di quasi un migliaio di illusionisti da tutto il mondo. Durante l’evento, dedicato all'arte dell'illusione, si è svolto il Campionato Francese di Magia, una competizione che ha visto sfidarsi maghi e illusionisti con performance spettacolari.

San Marino è stata rappresentata da Gabriel e Magica Gilly, organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino, che il prossimo anno celebrerà la sua 26ª edizione. Gabriel e Magica Gilly hanno portato l’eccellenza del festival sammarinese, offrendo il prestigioso "Trofeo San Marino", una splendida targa in argento, e un ingaggio speciale per esibirsi al Gran Gala del Festival di San Marino, il prossimo 15 marzo 2025 al Teatro Nuovo di Dogana.

Il riconoscimento è stato assegnato alla giovanissima coppia di illusionisti Theolexxy, fratello e sorella ventenni che hanno conquistato il pubblico e la giuria con il loro straordinario talento. Gabriel, commentando la premiazione, ha affermato: «Favorire i giovani artisti è una missione centrale per il nostro festival. Vedere l'entusiasmo e la gioia di questi ragazzi è stato incredibilmente emozionante. Non ha prezzo poter regalare loro un’opportunità così importante». La presenza di San Marino a eventi internazionali come il Congresso Francese dell'Illusione sottolinea il suo impegno nel promuovere l'arte magica su scala globale.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 14 al 16 marzo 2025, si preannuncia come un evento imperdibile per appassionati e professionisti della magia di tutto il mondo.

