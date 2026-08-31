La Repubblica di San Marino capitale della cultura pop: 50.000 presenze in tre giorni a San Marino Comics 2026

La Repubblica di San Marino capitale della cultura pop: 50.000 presenze in tre giorni a San Marino Comics 2026.

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 di San Marino Comics, che dal 28 al 30 agosto ha trasformato il Centro Storico della Repubblica di San Marino in un palcoscenico diffuso dedicato alla cultura pop, con incontri, parate e un programma che ha abbracciato fumetto, musica, cinema, cosplay e spettacoli dal vivo, richiamando migliaia di appassionati e curiosi. L’evento ha registrato grandi numeri: attorno alle 50000 presenze in 3 giorni, oltre 200 appuntamenti, circa 60 ospiti e realtà coinvolte, 8 aree tematiche principali. L’ottimo riscontro in termini di partecipanti e qualità dei contenuti offerti conferma la capacità della Repubblica di San Marino di attrarre e accogliere un pubblico vasto e diversificato, un risultato che rafforza il prestigio del Paese e ne consolida il ruolo di meta qualificata per eventi di grande richiamo. Con il claim “Press Play: la fantasia parte da qui”, il Festival ha invitato il pubblico a premere idealmente il tasto play dell’immaginazione, diventando parte attiva di un’esperienza che intreccia diversi filoni tematici. L’edizione 2026 ha confermato la vocazione di San Marino Comics come festival aperto e partecipativo, non solo spettacoli da seguire, ma quiz, challenge, contest, parate, missioni, giochi dal vivo, momenti di incontro e attività capaci di rendere il pubblico protagonista. Il programma ha visto protagonisti artisti e ospiti di rilievo internazionale, tra cui Simone Legno, co-fondatore del brand tokidoki, presente sul Titano in occasione della presentazione dell’emissione filatelica dedicata a “Libertas”, mascotte di San Marino per Expo Osaka 2025, da lui ideata. San Marino Comics 2026 ha inoltre messo in dialogo pubblici e immaginari diversi, superando ogni barriera comunicativa tra generazioni. Le sigle che hanno accompagnato l’infanzia di molti spettatori hanno incontrato il K-pop e le sonorità contemporanee; il fumetto e il cinema hanno dialogato con il gaming; saghe storiche come Star Trek, Star Wars e Il Signore degli Anelli hanno trovato spazio accanto ai nuovi linguaggi del cosplay, dei social e delle community digitali. Organizzato da LEG Live Emotion Group e dall’Associazione San Marino Comics, con il Patrocinio della Segreterie di Stato per il Turismo, la collaborazione della Segreterie di Stato per l’Industria, per l’Istruzione e la Cultura, per il Territorio, per la Sanità, dell’Ufficio del Turismo e della Giunta di Castello della Città di San Marino, l’edizione 2026 ha confermato San Marino Comics come uno degli appuntamenti più attesi e amati della cultura pop in Italia e oltre confine, trasformando la Repubblica di San Marino in un luogo di incontro, un laboratorio di creatività e partecipazione, capace di unire generazioni e passioni diverse in un clima di festa e condivisione.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

San Marino Comics 2026 ha dimostrato, con i suoi eccellenti numeri, la forza di un evento che è ormai diventato appuntamento fisso nel panorama degli eventi estivi della Repubblica di San Marino: 50.000 presenze in tre giorni, oltre 200 appuntamenti, più di 60 ospiti e realtà coinvolte, distribuiti in 8 aree tematiche che hanno trasformato il Centro Storico in un palcoscenico diffuso della cultura pop. Questi dati confermano come il Festival sia diventato un potente traino di attrazione turistica capace di generare un impatto significativo non solo in termini di partecipazione, ma anche di visibilità internazionale. Il claim Press Play ha trovato piena attuazione, il pubblico non è stato semplice spettatore, ma protagonista di un’esperienza che ha unito generazioni e linguaggi diversi, confermando la vocazione di San Marino ad essere luogo di incontro e creatività, meta ideale per eventi che sanno coniugare intrattenimento, innovazione e comunità, rafforzando l’identità e attrattività del territorio

c.s. Segreteria di Stato Turismo

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