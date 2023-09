La Repubblica di San Marino celebra gli “European Heritage Days”

Il prossimo 23 e 24 settembre si celebreranno gli “European Heritage Days”, le giornate mondiali del Patrimonio Europeo, organizzate congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea sin dal 1999. In questa edizione, l'attenzione si focalizzerà sul tema "Patrimonio Vivente", con particolare enfasi sulle tradizioni e le competenze culturali che sono parte integrante della nostra eredità. In più di quarantotto paesi partecipanti, decine di migliaia di eventi rafforzeranno la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo. Questo non solo promuoverà il dialogo tra le culture, ma anche l'inclusione e la collaborazione transfrontaliera. I monumenti e i siti Unesco della Repubblica di San Marino si uniranno a questa celebrazione aprendo le loro porte gratuitamente ai visitatori in queste due giornate. Saranno organizzati eventi culturali, mostre e visite guidate adatti a persone di tutte le età e provenienze, il tutto centrato sul tema del "Patrimonio Vivente”, compresa la suggestiva esibizione della Banda Militare che incarna l'importante eredità dei Corpi Militari del nostro paese. Questi eventi metteranno in evidenza l'importanza delle nostre tradizioni e competenze culturali, sottolineando il loro contributo continuo alla nostra identità. Le Giornate Europee del Patrimonio sono finalizzate a valorizzare sia le nostre tradizioni sia il nostro patrimonio culturale comune: questo rafforza il nostro senso di unità e arricchisce la nostra comprensione collettiva del passato e del presente conferendo un senso di continuità ed evidenziando la varietà di competenze, mestieri e professioni che contribuiscono a preservare testimonianze per le generazioni future.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Il programma definito dal Dipartimento Turismo e Cultura insieme alla Segreteria di Stato per la Cultura e alla Segreteria di Stato per il Turismo per le celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio si aprirà già nella giornata di sabato 23 settembre:

ELETTROMOTRICE DEL TRENINO BIANCO-AZZURRO

23 e 24 SETTEMBRE

Visita, racconto storico ed emozionante percorso gratuito a bordo dell’elettromotrice Trenino Bianco-Azzurro San Marino Città-Località La Stazione I percorsi si svolgeranno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00

ITINERARI IN CENTRO STORICO

23 SETTEMBRE e 24 SETTEMBRE

Per sabato 23 e domenica 24 settembre sono state organizzate tre visite guidate gratuite, con itinerario accessibile a tutti, a luoghi e monumenti del centro storico della durata di 1 ora. Sabato 23 settembre ore 11,30 con ritrovo e partenza da Porta San Francesco - durata 1 ora (non necessaria la prenotazione) Sabato 23 settembre ore 15,30 con ritrovo e partenza da Porta San Francesco - durata 1 ora (non necessaria la prenotazione) Domenica 24 settembre ore 11,00 con ritrovo e partenza da Porta San Francesco - durata 1 ora (non necessaria la prenotazione)

MUSEI GRATUITI

23 e 24 SETTEMBRE

Il 23 e il 24 settembre, inoltre, saranno completamente gratuiti gli accessi ai Musei di Stato (non necessaria la prenotazione): Pinacoteca di San Francesco, Museo di Stato, Palazzo Pubblico, Prima Torre, Seconda Torre con il Museo delle Armi Antiche, Museo del Francobollo e della Moneta Orario di apertura: dalle ore 9,00 alle 17,00 info: tel. 0549 991369-885581 Galleria Nazionale San Marino di Arte Moderna e Contemporanea Orario di apertura: dalle ore 09,00 alle 17,00 info: tel. 0549 888241-42 Museo dell’Emigrante e Centro Studi sull’Emigrazione Orario di apertura: dalle ore 15,00 alle 18,00 info: tel. 0549 885335 Borgo Maggiore, Centro storico Centro Naturalistico Sammarinese Orario di apertura: dalle ore 8,00 alle 18,00 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino info: tel. 0549 883461

MOSTRA DI ANDY WARHOL - Serial Identity

23 e 24 SETTEMBRE

Palazzo SUMS San Marino Città - Ingresso Gratuito – dalle ore 10,00 ore 18,00

SPECIALE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI ANDY WARHOL- Serial Identity

23 SETTEMBRE ore 15.20

Esclusiva visita guidata alla mostra a cura delle guide turistiche e culturali sammarinesi in collaborazione con Galleria Nazionale di San Marino. Un percorso di un’ora circa che illustrerà in maniera semplice e coinvolgente le sessanta opere di Andy Warhol nell'esposizione che comprende le due sedi. Ritrovo ore 15,20 Palazzo SUMS, per poi proseguire alla Galleria Cassa di Risparmio ed infine alla Galleria Nazionale San Marino Durata visita guidata 1 ora – Ingresso Mostra Gratuito – Costo Visita Guidata 7€ - Per iscrizioni rivolgersi a Sara Forcellini (3357334851), Selena Simoncini (334 7597072), Chiara Macina (3357341511).



CONCERTO DELLA BANDA MILITARE

24 SETTEMBRE ore 15,30 – Cava dei Balestrieri

Le celebrazioni si chiuderanno domenica 24 settembre alle ore 17,30 dopo l’esibizione della Banda Militare della Repubblica di San Marino con la partecipazione del Corpo Bandistico Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani (CN). In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Teatro Titano.

c.s. Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura