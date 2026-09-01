La Repubblica di San Marino celebra il Turismo della spiritualità con la Mostra “Cantare Francesco” e il “Pellegrinaggio sui passi di San Marino e San Francesco”

La Repubblica di San Marino celebra il Turismo della spiritualità con la Mostra “Cantare Francesco” e il “Pellegrinaggio sui passi di San Marino e San Francesco”.

La Repubblica di San Marino ha vissuto due intense giornate intense di eventi legati allo sviluppo del Turismo della spiritualità, dedicate a San Francesco d’Assisi, nell’ambito delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario Francescano e del Santo Patrono Marino. Venerdì 28 agosto, presso “Palazzo Graziani” a San Marino Città, si è inaugurata l’esposizione artistica “Cantare Francesco – Artisti in opera”, curata da Suor Maria Gloria Riva e dal poeta Davide Rondoni, organizzata dall’Associazione Culturale Il Di.Segno con il sostegno delle Monache dell’Adorazione Eucaristica e il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. La mostra, aperta fino al 20 settembre, raccoglie opere di artisti che si sono confrontati con il carisma di San Francesco e con la poesia del Cantico delle Creature, offrendo un percorso visivo e spirituale di grande intensità.

Durante la presentazione è intervenuto, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo, il Dott. Alan Gasperoni, Segretario Particolare, che ha sottolineato: “Questa esposizione rappresenta un ponte tra arte e spiritualità, un’occasione per riscoprire il messaggio universale di San Francesco e per valorizzare il patrimonio culturale e religioso della Repubblica di San Marino. Il Turismo spirituale è una dimensione che intendiamo sostenere con forza, perché capace di unire identità, memoria e futuro, favorendo la realizzazione di percorsi culturali e spirituali legati alla storia e alla tradizione sammarinese”. Sabato 29 agosto si è svolto il tradizionale “Cammino sui passi di San Marino e San Francesco”, promosso dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro in sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo. Il pellegrinaggio, lungo circa 20 km, ha visto la partecipazione di S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, e di S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo della Diocesi di Rimini, insieme a numerosi cittadini, fedeli e pellegrini. Partito dalla chiesa di San Marino (Poggio Torriana, Italia), il cammino si è concluso alla Basilica del Santo con la Benedizione finale con la Reliquia del Santo. Tra le prossime iniziative in programma dedicate all’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato, il 5 settembre raduno degli ex campeggiatori e ospiti della Colonia di La Verna, 6 settembre partenza del Pellegrinaggio Equestre da San Marino con arrivo ad Assisi previsto per il 12. L’intero calendario di eventi è sostenuto dal Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, da tempo impegnata nella promozione e nel consolidamento del turismo della spiritualità, attraverso progetti e iniziative che valorizzano la rete dei cammini francescani e il patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino.

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