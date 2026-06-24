La Repubblica di San Marino celebra l’eccellenza gastronomica con “Stelle sul Titano”

Questo pomeriggio, 24 giugno 2026, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alice Mina e Vladimiro Selva, hanno ricevuto in Udienza i grandi interpreti della cucina contemporanea Carlo Cracco, Riccardo Agostini e Gianpaolo Raschi, protagonisti dell’atteso evento “Stelle sul Titano”, in programma giovedì 2 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazzale Lo Stradone.



Presente all’udienza il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci.



L’iniziativa si propone di trasformare il centro storico della Repubblica in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato all’alta cucina, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e alla promozione del territorio. L’evento rappresenta un corollario di un progetto di ampio respiro sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione del Consorzio Terra di San Marino, denominato “Dalla terra alla tavola”, una sinergia che unisce produttori, ristoratori e istituzioni per portare sulle tavole dei ristoranti della Repubblica le eccellenze agroalimentari e vitivinicole, rafforzando così identità, qualità e tradizione. L’intento è quello di sostenere il comparto biologico, settore in forte crescita.



Nel corso dell’Udienza, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno espresso forte apprezzamento per un’iniziativa che contribuisce a rafforzare l’immagine della Repubblica di San Marino quale luogo di ospitalità ed eccellenza, sottolineando come eventi di questa caratura e, in particolare, il progetto “Dalla terra alla tavola” nel suo complesso, rappresentino un’importante occasione di valorizzazione dell’identità sammarinese e delle sue tradizioni, grazie ad un perfetto connubio tra cultura del territorio, produzioni locali e alta gastronomia. Grazie al prezioso apporto degli chef presenti, valore aggiunto per promuovere nel mondo l’immagine di una San Marino autentica, dinamica e attenta alla qualità.



Il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato il forte valore strategico dell’iniziativa per la promozione delle eccellenze sammarinesi e delle produzioni locali, ponendo l’accento su un progetto di valorizzazione territoriale che mette al centro il lavoro dei produttori, la qualità delle materie prime sammarinesi e la capacità di costruire nuove opportunità di promozione attraverso la cultura del cibo. Un racconto vivo e partecipato di San Marino partendo dalla sua terra, dalle sue tradizioni e dalle persone che con grande impegno, ogni giorno, custodiscono e innovano il patrimonio agroalimentare del Paese. Questo appuntamento testimonia la volontà delle Istituzioni di investire in iniziative che sappiano creare identità, attrattività e sviluppo sostenibile.



L’incontro istituzionale è stato preceduto dalla conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento, ospitata presso il “Villino Bonelli”, durante la quale sono stati svelati i dettagli di una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’estate sammarinese. I grandi protagonisti della ristorazione italiana contemporanea, Carlo Cracco, Riccardo Agostini e Gianpaolo Raschi, nella serata del 2 luglio firmeranno una cena d’autore realizzata attorno ai sapori della tradizione sammarinese, reinterpretati con sensibilità contemporanea e tecnica d’eccellenza. Il percorso gastronomico sarà pensato come un viaggio sensoriale capace di valorizzare i prodotti locali e le filiere del territorio, mettendo al centro autenticità, sostenibilità e qualità.



L’evento “Stelle sul Titano” nasce infatti con l’obiettivo di raccontare la Repubblica di San Marino attraverso le sue eccellenze, la sua identità culturale e la qualità delle sue produzioni: una vera esperienza immersiva dove gusto, tradizione, creatività e promozione territoriale si uniranno in un racconto autentico del Paese.



Grande soddisfazione è stata espressa anche dagli chef coinvolti, che hanno sottolineato il valore di un’iniziativa capace di mettere in dialogo alta cucina e identità territoriale, offrendo al pubblico un’esperienza unica all’interno di uno dei contesti storici più affascinanti della Repubblica.



Una serata esclusiva che trasformerà Piazzale Lo Stradone in un luogo d’incontro tra sapori, cultura e creatività, dove il racconto del territorio passerà direttamente attraverso i profumi, i piatti e l’eccellenza culinaria dei grandi chef protagonisti dell’evento.



Dichiarazioni istituzionali



Matteo Ciacci – Segretario di Stato per il Territorio



“Questo progetto nasce dalla volontà di mettere al centro il territorio sammarinese, le sue produzioni di qualità e il lavoro quotidiano di chi custodisce e rinnova il nostro patrimonio agroalimentare. ‘Stelle sul Titano’ non è soltanto un grande evento gastronomico, ma un percorso di valorizzazione che parte dalla terra, dalla sostenibilità e dalla promozione delle filiere locali. Attraverso il progetto ‘Dalla terra alla tavola’ vogliamo sostenere concretamente i produttori sammarinesi, incentivare il comparto biologico e costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile per il Paese. Portare nel centro storico della Repubblica chef di prestigio internazionale significa creare un dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione, offrendo al contempo una vetrina importante alle eccellenze del nostro territorio.”



Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo



“Stelle sul Titano rappresenta un’iniziativa di straordinario valore per la promozione turistica della Repubblica di San Marino, perché unisce eccellenza gastronomica, identità territoriale e capacità di attrarre un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza. Attraverso eventi di questo livello vogliamo raccontare una San Marino autentica, accogliente e contemporanea, capace di valorizzare le proprie tradizioni attraverso linguaggi innovativi e di grande richiamo. Il progetto ‘Dalla terra alla tavola’ ben interpreta la strategia che si sta portando avanti con forza: creare sinergie tra turismo, ristorazione, cultura e produzioni locali per costruire un’offerta integrata, sostenibile e distintiva. Promuovere San Marino significa anche sostenere chi ogni giorno investe nella qualità, nella valorizzazione dei prodotti del territorio e nell’accoglienza.”

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio







