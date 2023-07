La Repubblica di San Marino celebra l’iscrizione delle proprie bellezze nella lista dei Patrimoni dell’Umanità

Il Centro Storico della Repubblica di San Marino e il Monte Titano sono da 15 anni Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, la Segreteria di Stato per il Turismo, gli Istituti Culturali e il Dipartimento Cultura e Turismo hanno previsto una serie di eventi che celebri la ricorrenza. Si comincia il 6 luglio con l’incontro pubblico “15 anni nella World Heritage List” che si terrà alle 17 a Palazzo Graziani e che prevede gli interventi dell’Autorità di Coordinamento UNESCO. Sempre il 6 luglio, alle 21, a Teatro Titano il Concerto “Orizzonti orientali”. Il 7 luglio dalle 18.30 da Porta San Francesco partirà il Corteo della Federazione Sammarinese Balestrieri mentre alle 21, in Piazza della Libertà, si terrà il Concerto della Banda Militare. Rientra nel programma delle celebrazioni per i 15 anni della Repubblica di San Marino nelle liste UNESCO anche l’inaugurazione della mostra Andy Warhol Serial Identity che aprirà le porte l’8 luglio alle 9.30 nelle due sedi di Galleria Nazionale e Palazzo SUMS. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “L’iscrizione della Repubblica di San Marino all’interno della Lista dei patrimoni dell’Umanità UNESCO non è un semplice riconoscimento, è una missione che dobbiamo perseguire con la valorizzazione quotidiana della Repubblica di San Marino quale territorio e quale sede di tradizioni millenarie uniche al mondo. La lista degli eventi che abbiamo preparato celebra le nostre tradizioni, le nostre peculiarità e la voglia del nostro Paese di aprirsi al mondo con grandi eventi di caratura internazionale”.

Cs - SdS Cultura