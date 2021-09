La Repubblica di San Marino celebra le Giornate Europee del Patrimonio (25-26 settembre 2021) e la Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre 2021)

Il prossimo 25 e 26 settembre si celebrano gli “European Heritage Days”, le giornate mondiali del Patrimonio Europeo del Consiglio d’Europa sviluppate quest’anno sul tema “Patrimonio Culturale: TUTTI inclusi”. Il giorno successivo, il 27 settembre, si celebrerà invece la Giornata Mondiale del Turismo dell’UNWTO sul tema “Turismo per la crescita inclusiva”. Per entrambe le ricorrenze si intendono richiamare i temi dell’inclusione e dell’accessibilità come previsto per altro negli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile che vedono il Turismo implicitamente o indirettamente richiamato negli obiettivi 1 (nessuna povertà), 5 (uguaglianza di genere), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), 10 (riduzione delle disuguaglianze) E 11 (rendere le città e gli insediamenti inclusivi, sicuri , resilienti e sostenibili). Negli ultimi 2 anni, la pandemia da COVID-19 ha avuto un enorme impatto sociale ed economico. Sono state colpite sia le economie sviluppate sia quelle in via di sviluppo limitando o addirittura impedendo le relazioni sociali e le esperienze di formazione e crescita delle persone. La ripartenza del turismo potrà aiutare a rilanciare ripresa e crescita economica. E’ essenziale che i benefici che ne deriveranno siano accessibili per essere ampiamente ed equamente goduti in maniera inclusiva per tutti. L'UNWTO, agenzia delle Nazioni Unite per il turismo responsabile e sostenibile, è impegnata per condurre il settore globale verso una ripresa e una crescita inclusiva con l’obiettivo di garantire che ogni parte del settore, comprese le comunità, le minoranze, i giovani e coloro che altrimenti rischierebbero di essere lasciati indietro, possa partecipare alla definizione del proprio futuro e trarne i benefici. In questa prospettiva i luoghi della cultura, in quanto espressione della storia e del vissuto delle persone, sono chiamati a giocare un ruolo di primo piano nel Turismo inclusivo in quanto il patrimonio storico-artistico costituisce fondamentale veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro. Particolare significato assumono quindi le iniziative che la Repubblica di San Marino, con la celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Giornata Mondiale del Turismo nei temi dell’accessibilità e dell’inclusione, ha inteso proporre in condivisione con comunità, associazioni ed enti depositari di cultura, tradizioni, saperi e solidarietà.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 24/25/26 SETTEMBRE 2021 EUROPEAN HERITAGE DAYS – COUNCIL OF EUROPE Il programma definito dal Dipartimento Turismo e Cultura insieme alla Segreteria di Stato per la Cultura e alla Segreteria di Stato per il Turismo per le celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio si aprirà già nella giornata di venerdì 24 settembre alle ore 15.00.

SPECIALE PERCORSO PERFORMATIVO PER MEDITERRANEA19, YOUNG ARTISTS BIENNIAL SCHOOL OF WATERS– 24 SETTEMBRE ore 15.00 Percorso performativo per conoscere le opere di Mediterranea19 presso le Sedi: Ridotto del Teatro Titano, Piazzale Ex Galleria Ferroviaria Il Montale, Porta di San Francesco, Antico Monastero di Santa Chiara, Museo dell’Emigrante, Museo di Storia Naturale (raggiungibile per la costa dell'Arnella) Ritrovo e partenza Galleria Nazionale San Marino (per informazioni e prenotazioni 0549 888241 e gallerianazionale@pa.sm entro le ore 15.00 del 24/9).

MUSEO TATTILE – 25 SETTEMBRE ore 12.00 Alle ore 12.00 si terrà un brindisi offerto dal Consorzio Terra di San Marino presso le installazioni del MUSEO TATTILE, al Cantone della Funivia, per celebrare la Giornata Europea del Patrimonio e il tema del “Turismo per la crescita inclusiva”. Le installazioni del “Museo Tattile” visitabili e accessibili sempre e liberamente da tutti, consentono anche alle persone non vedenti di conoscere la storia di alcune delle più importanti opere d’arte, monumenti e costruzioni del Centro Storico.

SPECIALE PERCORSO PERFORMATIVO PER MEDITERRANEA19, YOUNG ARTISTS BIENNIAL SCHOOL OF WATERS - 25 SETTEMBRE ore 15.30-19.30 Sarà possibile conoscere le opere di Mediterranea19 presso le sedi istituzionali principali: Cisterne di Palazzo Pubblico, Prima Torre, Galleria Nazionale San Marino e Palazzo Sums. Ritrovo e partenza: Galleria Nazionale San Marino (per informazioni e prenotazioni 0549 888241 e gallerianazionale@pa.sm entro le ore 15.00 del 24/9).

TORNEO DEI CASTELLI E CORTEO STORICO DEI BALESTRIERI E SBANDIERATORI – 25 SETTEMBRE ore 17.00 Sabato 25 settembre dalle ore 17.00 tiratori, sbandieratori, musici e figuranti con i loro costumi storici rievocheranno l’epoca e la storia sammarinese del Medioevo arricchendo la celebrazione delle giornate del patrimonio. I tradizionale corteo sfilerà dalla Contrada delle Mura a Piazzetta Titano per poi proseguire in Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà fino a Cava dei Balestrieri e si concluderà con una esibizione degli sbandieratori e con la gara che metterà in palio il titolo di Campione Sammarinese. Centro Storico e Cava dei Balestrieri dalle ore 17.00. ITINERARI IN CENTRO STORICO – 26 SETTEMBRE ore 9.00 e ore 14.00 Per domenica 26 settembre sono state organizzate due visite guidate gratuite, con itinerario accessibile a tutti, a luoghi e monumenti del centro storico della durata di 1 ora. Itinerario 1 ore 9.00: “Acqua, Terra e Pietra: i tre elementi che hanno caratterizzato lo sviluppo della nostra comunità” con partenza da Piazzetta del Titano verso Giardino dei Liburni, Cava dei Balestrieri, Cantone/Tactilia, Pianello. Ritrovo e partenza alle ore 9.00 in Piazza Titano, durata 1 ora (non necessaria la prenotazione) Itinerario 2 ore 14.00: “Palazzo Pubblico e Basilica: storia ed aneddoti sui due edifici simbolo della Repubblica”. Ritrovo e partenza alle ore 14.00 in Piazza Titano, durata 1 ora (non necessaria la prenotazione).

PASSEGGIATA RACCONTATA – 26 SETTEMBRE ore 10.15 e ore 15.15 Per domenica 26 settembre è prevista la passeggiata raccontata “Il Crinale del Monte Titano”: soft-trek guidato su percorso misto turistico/escursionistico con partenza dal Pianello, poi Prima Torre, Passo delle Streghe, Seconda Torre, Terza Torre, Tanaccia, Galleria del Montale con l’obiettivo di scoprire i luoghi magici “oltre le mura” senza sentieri impervi né rischi e senza allontanarsi troppo dalla San Marino più conosciuta. Ritrovo e partenza alle 10.15 e alle 15.15 dal Pianello, durata del tour 90 minuti, difficoltà bassa (non necessaria la prenotazione).

INAUGURAZIONE CAMMINO DI SAN FRANCESCO – MONASTERI APERTI - 26 SETTEMBRE ore 10.15 Inaugurazione alle ore 10.15 del Cammino di San Francesco (lunghezza circa 10 km, dislivello in salita circa 450 m, percorrenza 3 ore, escluse le soste) dalla Chiesa di San Francesco a Montemaggio: pranzo al sacco e visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio Abate (il ritorno, solo su prenotazione per un numero limitato di 30 posti, è previsto con BUS intorno alle ore 16.30 – info e prenotazioni 0549 882914 e infornazioni.turismo@pa.sm)

SPECIALE PERCORSO PERFORMATIVO PER MEDITERRANEA19, YOUNG ARTISTS BIENNIAL SCHOOL OF WATERS - 26 SETTEMBRE ore 10.30-13.30 Sarà possibile conoscere le opere di Mediterranea19 presso le sedi istituzionali principali: Cisterne di Palazzo Pubblico, Prima Torre, Galleria Nazionale San Marino e Palazzo Sums. Ritrovo e partenza: Galleria Nazionale San Marino (per informazioni e prenotazioni 0549 888241 e gallerianazionale@pa.sm entro le 17.00 del 25/9).

CONCERTO DELLA BANDA MILITARE – 26 SETTEMBRE ore 17.00 Le celebrazioni si chiuderanno domenica 26 settembre alle ore 17.00 con l’esibizione della Banda Militare della Repubblica di San Marino nella Cava dei Balestrieri. MUSEI GRATUITI – 25 e 26 SETTEMBRE Il 25 e il 26 settembre, inoltre, saranno completamente gratuiti gli accessi ai Musei di Stato (Museo di Stato, Prima e Seconda torre, Palazzo Pubblico, Pinacoteca San Francesco, Galleria Nazionale) dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e al Museo dell’Emigrante e al Centro Studi sull’Emigrazione (dalle ore 10.00 alle ore 18.00).

27 SETTEMBRE 2021 WORLD TOURISM DAY – UNWTO AGGIORNAMENTO E PRESENTAZIONE DEL MARCHIO THE LOVELY PLACES 27 SETTEMBRE ore 10.00 Lo sviluppo del Progetto TTT - Sustainable Tourism Development Project e la realizzazione dei percorsi promossi dal nuovo sito www.thelovelyplaces.com sarà al centro di un evento on line con taglio del nastro virtuale da parte del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati a cui seguirà l’attivazione in simultanea alle ore 10.00 del 27 settembre 2021 delle pagine web e dei collegamenti ai contenuti di promozione predisposti dai Comuni delle Regioni Emilia Romagna e Marche e dei Castelli sammarinesi aderenti al progetto.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL CASTELLO DI MONTEGIARDINO AL PROGETTO BEST TOURISM VILLAGES BY UNWTO - 27 SETTEMBRE ore 18.00 Presso il Castello di Montegiardino alle 18 del 27 settembre verrà presentata la candidatura dell’unico Castello sammarinese al progetto Best Tourism Villages by UNWTO con il quale verrà dato un riconoscimento mondiale ai villaggi rurali che, con un numero di abitanti inferiori a 15.000, si caratterizzino in termini di: risorse culturali e naturali, promozione e conservazione delle risorse culturali, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, potenziale turistico e sviluppo e integrazione della catena del valore, governance e priorità del turismo, infrastrutture e connettività, salute, sicurezza e protezione.

MUSEI GRATUITI - 27 SETTEMBRE Il 27 settembre saranno completamente gratuiti gli accessi ai Musei di Stato (Museo di Stato, Prima e Seconda torre, Palazzo Pubblico, Pinacoteca San Francesco, Galleria Nazionale) dalle 9 alle 17 e al Museo dell’Emigrante e al Centro Studi sull’Emigrazione (dalle ore 10.00 alle ore 18.00). San Marino, 21 settembre 2021

Segreteria Cultura e Turismo

