TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:36 Strage di giovani a Crans-Montana: incendio, omicidio e lesioni colpose le ipotesi di reato 18:29 Iran: proseguono le proteste antigovernative. Trump paventa intervento USA se saranno uccisi manifestanti 17:11 Sport Awards 2026, cambiano i premi e i meccanismi di voto 16:48 San Marino Baseball, preso il nazionale italiano Guevara 16:45 Crans-Montana, la mamma della veterinaria di Cattolica: “Siamo fortunati a riportarla a casa viva” 16:41 La United Cup comincia con i successi di Argentina e Grecia 15:29 San Marino esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia di Crans-Montana 13:55 “Inno all'Amore”: omaggio della Banda Militare a Édith Piaf, brani intramontabili interpretati da Sara Jane Ghiotti 13:51 Il Natale delle Meraviglie: verso il gran finale dell’Epifania 13:42 C'è anche San Marino alla Dakar 2026 con il co-pilota Guido Guerrini
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

La Repubblica di San Marino esprime profondo cordoglio per il tragico incendio verificatosi a Crans-Montana il 1° gennaio 2026

2 gen 2026
La Repubblica di San Marino esprime profondo cordoglio per il tragico incendio verificatosi a Crans-Montana il 1° gennaio 2026

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce all’unanime cordoglio tributato alle Istituzioni e alla comunità svizzera in seguito al tragico incendio verificatosi a Crans-Montana, il 1° gennaio scorso, che ha determinato numerose vittime e altrettanti feriti.
In giornata sono stati indirizzati rispettivamente, al Presidente della Confederazione Svizzera e al Ministro degli Affari Esteri i messaggi di cordoglio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri per esprimere sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime Istituzioni e della popolazione sammarinese dinnanzi ad una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell’ intera comunità internazionale.

Comunicato stampa
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa