La Repubblica di San Marino esprime profondo cordoglio per il tragico incendio verificatosi a Crans-Montana il 1° gennaio 2026.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce all’unanime cordoglio tributato alle Istituzioni e alla comunità svizzera in seguito al tragico incendio verificatosi a Crans-Montana, il 1° gennaio scorso, che ha determinato numerose vittime e altrettanti feriti.

In giornata sono stati indirizzati rispettivamente, al Presidente della Confederazione Svizzera e al Ministro degli Affari Esteri i messaggi di cordoglio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri per esprimere sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime Istituzioni e della popolazione sammarinese dinnanzi ad una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell’ intera comunità internazionale.



