La Repubblica di San Marino esprime profondo cordoglio per l'attacco terroristico a Sydney.

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, ha indirizzato al Ministro degli Affari Esteri d’Australia, S.E. Penny Wong, un messaggio di solidarietà e cordoglio in occasione dell’attacco terroristico verificatosi lo scorso 14 dicembre a Sydney durante una celebrazione di Hanukkah. Anche a nome delle Istituzioni sammarinesi, Beccari ha espresso i più sinceri sentimenti di cordoglio per quanto accaduto, condannando con fermezza l’inaudito atto di violenza, ed esprimendo stretta vicinanza alle Istituzioni, al popolo australiano e alla comunità ebraica, e ribadendo il proprio rifiuto inequivocabile dell’antisemitismo in tutte le sue forme.

