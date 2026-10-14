La Repubblica di San Marino ha inaugurato il proprio stand al TTG Travel Experience 2026 Al Rimini Expo Centre la principale manifestazione italiana dedicata alla promozione del turismo internazionale, in programma dal 14 al 16 ottobre.

La Repubblica di San Marino ha inaugurato il proprio stand al TTG Travel Experience 2026.

L'apertura ufficiale dello spazio espositivo sammarinese, situato nel Padiglione A2, Stand 132-204, è stata celebrata alle ore 11.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, della Dirigente dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e del Direttore Dipartimento Turismo Filippo Francini. La presenza della Repubblica al TTG rappresenta un'importante occasione di promozione della destinazione sammarinese nei confronti di buyer, tour operator, agenzie di viaggio e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Giunta alla sua 63ª edizione, la manifestazione costituisce infatti uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al turismo, favorendo l'incontro tra domanda e offerta e la costruzione di nuove relazioni commerciali. L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino è presente con un’area espositiva di 112 mq all’interno del Padiglione A2 - Stand 132-204, per promuovere l’unicità della destinazione sammarinese e le sue esperienze di viaggio autentiche. Il TTG Travel Experience 2026, con oltre 200 eventi e format verticali dedicati ai trend emergenti, rappresenta un palcoscenico privilegiato per dare visibilità ai protagonisti che stanno ridisegnando il futuro del turismo e dell’hospitality.

Nel corso dell’inaugurazione, il Segretario di Stato Pedini Amati ha dichiarato: “La Repubblica di San Marino partecipa al TTG con la volontà di riaffermare con forza, la propria vocazione turistica. Il nostro padiglione è un invito a scoprire un Paese che sa custodire la sua storia e, al tempo stesso, guardare al futuro con creatività e innovazione, offrendo esperienze fruibili e in grado di attrarre un corollario di visitatori quanto mai esteso, in segno concreto della nostra apertura al mondo e della nostra capacità di essere protagonisti in un settore in continua evoluzione.”

In programma per la giornata di domani un altro appuntamento molto significativo, l’incontro “San Marino tutta un’altra storia”, con la presentazione alle ore 15.30 presso la Sala Abete, della collaborazione tra Lonely Planet, la più autorevole casa editrice di guide turistiche al mondo, conosciuta per accompagnare milioni di viaggiatori con racconti, consigli e itinerari che hanno contribuito a plasmare l’immaginario del viaggio contemporaneo e la Repubblica di San Marino. Accanto all'Ufficio del Turismo, sono presenti all'interno dello stand anche dodici operatori sammarinesi impegnati in incontri B2B con buyer internazionali per la promozione e commercializzazione dell'offerta turistica della destinazione. Ace Tour SM, Azimut Tour Operator & DMC, Discover San Marino, Grand Hotel San Marino, Itinerari Tour Operator & DMC, Mayflower Tour Operator, Numerouno Tour Operator, Prima Tour, Podere Lesignano, San Marino Welcome, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

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