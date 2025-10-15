La Repubblica di San Marino ha ospitato i tour operator leader del mercato giapponese

La Repubblica di San Marino ha ospitato i tour operator leader del mercato giapponese.

Al termine della partecipazione di San Marino a Expo 2025 conclusasi il 13 ottobre scorso con numeri da record, la Repubblica di San Marino torna ad essere protagonista sul mercato dei viaggi nipponico. Si è concluso oggi pomeriggio il fam trip esclusivo dedicato ai rappresentanti dei principali tour operator del Sol Levante, organizzato dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con il Commissariato Generale della Repubblica di San Marino per Expo 2025, l’Ambasciata del Giappone in Italia e con il supporto tecnico della DMC San Marino Welcome.

L’educational mira ad implementare e rafforzare la presenza della Repubblica di San Marino nei pacchetti turistici del mercato giapponese, valorizzando il patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio sammarinese.

In occasione del fam trip, viaggio di familiarizzazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire la storia millenaria della Repubblica più antica del mondo attraverso le principali bellezze paesaggistiche, culturali e le eccellenze enogastronomiche locali. Il programma ha previsto anche site inspection specifiche nelle principali strutture ricettive, ristorative e i punti d’interesse del territorio. Gli operatori del Sol Levante hanno apprezzato particolarmente la visita al Santuario Shintoista a Lesignano e i vini della Cantina di San Marino, già venduti in migliaia di esemplari con etichetta speciale Expo 2025 ad Osaka.

"Il valore della partecipazione ad un evento come Expo si misura anche con progetti come questo.

Expo è una vetrina promozionale unica il cui valore va confermato dando seguito ai contatti che si instaurano e che vengono favoriti. Le istituzioni e le imprese del settore turistico nipponico ci confermano che San Marino è una meta di interesse da inserire all'interno di opportuni tour europei ed italiani o da vendere direttamente ed è per questo che vogliamo potenziare i contatti con questi tour operator. Grazie a chi si è impegnato perchè l'iniziativa si potesse realizzare, all'Ambasciata del Giappone a Roma, al Commissariato Expo e ovviamente all'Ufficio del Turismo" ha affermato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

“Il fam trip ha rappresentato un’occasione di promozione importante che abbiamo accolto con entusiasmo per far provare ai tour operator giapponesi l’esperienza autentica dell’accoglienza sammarinese e delle offerte turistiche che la Repubblica di San Marino è in grado di proporre. L’iniziativa ben si inserisce nelle attività promozionali che la Repubblica di San Marino ha intrapreso con successo per aumentare la visibilità internazionale della destinazione turistica con il tourism booth a Expo Osaka 2025 e con la partecipazione alla fiera TEJ Di Tokyo ” ha dichiarato il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica.

Oggi, a margine dell'educational si è tenuto l'incontro fra la Segreteria di Stato per il Turismo e il Ministro Vice Capo Missione dell'Ambasciata del Giappone in Italia e a San Marino Yujiro Hayashi che ha confermato la volontà di proseguire nella collaborazione con la Repubblica di San Marino e le sue istituzioni per la reciproca promozione del turismo.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: