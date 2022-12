La Repubblica di San Marino incontra il Forum Italiano dell'Export Dopo Milano, New York e Dubai arriva anche a San Marino il 12 dicembre 2022 l'appuntamento esclusivo con i Talks firmati Forum Italiano dell'Export

La Repubblica di San Marino incontra il Forum Italiano dell'Export.

Nella significativa cornice dell'antico Teatro Titano si incontrano alcuni tra i più rilevanti ambasciatori del Made in Italy. Ospiti d'eccezione del Forum - tra imprenditori e rappresentanti illustri delle istituzioni italiane e della Repubblica di San Marino - per approfondire status quo e nuove prospettive economiche attraverso la lente della competenza, dell'innovazione e dell'avanguardismo e con l'obiettivo della valorizzazione dei rapporti virtuosi Italia San Marino in ottica export. Interverranno tra gli altri Andrea Benetton, l'Ambasciatore e già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri Umberto Vattani, l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, Vittoriana Abate storica inviata di Porta a Porta e l'evento godrà della prestigiosa partnership con il media brand Forbes.

Non a caso la scelta di San Marino: non solo la più antica repubblica del mondo ma anche e soprattutto nella storia icona di forza, coraggio e irrinunciabile senso di libertà ad ogni costo. Questi i valori che animano e dovranno continuare ad animare lo spirito di imprenditori audaci, concreti e visionari al contempo, che il Forum Italiano dell'Export ha riunito in una location d'eccezione per costruire nuove opportunità di scambio, incontro e fattiva concreta collaborazione tra il meglio delle aziende che i due Paesi esprimono.

L'evento, fortemente voluto dal fondatore e presidente del Forum Italiano dell'Export Lorenzo Zurino, è stato reso possibile anche grazie all'apertura ed alla lungimiranza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, che dichiara ‘il punto di vista di questi importanti relatori, che operano in diversi mercati nel mondo, potrà essere di sicura ispirazione per i nostri imprenditori per poter ampliare le loro prospettive, rafforzando l’immagine di una San Marino proattiva, competitiva e flessibile sul mercato internazionale. In questo processo il mio ruolo, e più in generale quello delle Istituzioni, è quello di essere a fianco degli operatori economici, per creare opportunità di incontro come questa, che diventano anche momenti di confronto sulle esperienze, in ottica di crescita reciproca.’

Prosegue Il presidente Lorenzo Zurino ‘una gioia e onore unire gli intenti con la Repubblica di San Marino e i suoi più alti rappresentanti per rinnovare e celebrare le eccellenze attuali e future di due territori che sono emblema di determinazione, qualità e ricchezza. Il Forum Italia dell'Export - conclude Zurino - è e sarà sempre dove vi è spazio e apertura alla valorizzazione dei territori, delle competenze, di un tessuto sociale vibrante e delle istituzioni orientate al supporto concreto alle imprese, alle persone e alla ricchezza che queste generano.’

