La Repubblica di San Marino nomina Ambasciatore del Padiglione a Expo 2025 Osaka Toshihiko Takamizawa, frontman dello storico gruppo rock giapponese THE ALFEE e grande amico del Titano

E’ Toshihiko Takamizawa il primo Pavilion Ambassador della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka. Leader della famosa rock band giapponese THE ALFEE, profondamente legato al nostro Paese, già insignito nel 2019 del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, Takamizawa rappresenta un esempio di sincera amicizia verso San Marino. Il Commissario Generale Filippo Francini e il Direttore di Padiglione Laura Franciosi, già in Giappone da alcuni giorni per partecipare ai lavori dell’ultimo International Participants Meeting degli organizzatori, hanno preso parte alla cerimonia di nomina e consegna della targa venerdì pomeriggio a Tokyo nella raffinata cornice del Bleu Montagne. Il Commissario Francini ha portato i saluti del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati con cui ha condiviso la scelta di nominare Takamizawa Ambasciatore di Padiglione in nome dell’affetto dell’artista per il nostro Paese, dimostrato dal suo instancabile impegno nella promozione della nostra storia e cultura in Giappone. La straordinaria carriera di Takamizawa, che lo ha visto, insieme agli altri due membri del gruppo, rimanere una figura di spicco nella scena musicale giapponese per oltre 50 anni con energia e creatività, lo rende una personalità unica e ispiratrice. Ponte tra Giappone e San Marino, l’auspicio è che un giorno Takamizawa possa esibirsi in un concerto sul Titano e, prima ancora, in Expo, al termine del suo tour giapponese che partirà ai primi di maggio, come special guest della Repubblica di San Marino. ‘San Marino è la più antica Repubblica al mondo e i THE ALFEE sono la band più storica del Giappone, penso da questa combinazione di cose nascerà una grandiosa collaborazione. Di San Marino apprezzo moltissimo il fatto che sia un paese pacifico che non ha mai combattuto una guerra. Per questo ho accettato il ruolo di Ambasciatore e mi farò portavoce di San Marino in Giappone,’ ha dichiarato entusiasta Takamizawa. ‘Considerando la mia età, ogni anno a partire da oggi sarà importante, è molto incoraggiante essere stati scelti come ambasciatore, mi impegnerò a soddisfare le aspettative al meglio delle mie capacità,’ ha concluso con gratitudine e senso di responsabilità Takamizawa. Ai media intervenuti numerosi, il Direttore Laura Franciosi ha illustrato il Padiglione - collocazione, progetto, contenuti - e dato a tutti appuntamento in Expo il 3 maggio in occasione della celebrazione del National Day di San Marino. Alla cerimonia ha preso parte anche la mascotte ufficiale di Expo 2025 Osaka, Myaku-Myaku arricchendo l’appuntamento di forza e valore.

c.s. Commissariato Generale del Governo per la partecipazione a Expo 2025 Osaka