La Repubblica di San Marino non si piega alla demagogia: integrità istituzionale e trasparenza a presidio dell'azione di Governo.

La Segreteria di Stato per il Turismo, in risposta all'interrogazione recentemente presentata da alcuni Consiglieri di Opposizione, rileva con rammarico un persistente tentativo di strumentalizzazione politica, volto a minare la serenità dell'azione di Governo e la credibilità delle supreme Istituzioni della Repubblica. Relativamente ai fatti occorsi durante la battuta di caccia del 19 gennaio 2025, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha già dimostrato la massima trasparenza, fornendo immediata e dettagliata ricostruzione dell'accaduto e ponendosi a completa disposizione degli organi inquirenti. Qualsiasi tentativo di condizionare o anticipare l'esito di tali accertamenti attraverso la pressione politica rappresenta un'ingerenza inaccettabile nell'operato di enti terzi e sovrani. Sulla questione del concorso pubblico per la copertura del profilo di Guardia Ecologica, si sottolinea che le procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione sammarinese sono improntate alla massima trasparenza e imparzialità. L'indizione del bando di concorso spetta al Direttore della Funzione Pubblica e le Commissioni Giudicatrici vengono nominate con Delibera del Congresso di Stato, operando con criteri oggettivi e seguendo protocolli stringenti nell'espletamento delle prove. La nomina del candidato vincitore, il suo inquadramento e la presa di servizio, rientrano nelle prerogative degli Uffici preposti. Se un candidato risulta vincitore di un concorso pubblico, ciò attesta il superamento delle prove e il possesso dei requisiti richiesti, non ammettendo alcuna speculazione di natura politica. Mettere in discussione l'esito di un concorso regolarmente espletato significa gettare un'ombra immotivata sull'operato degli Uffici dello Stato e sui professionisti che con dedizione e integrità ne garantiscono il funzionamento. È con profonda costernazione che si osserva come l'opposizione, priva di argomenti concreti sui temi essenziali per lo sviluppo della Repubblica, ricorra sistematicamente all'attacco ad personam e alla delegittimazione. Non è la prima volta che si tenta di minare l'azione di un Segretario di Stato attraverso l'utilizzo pretestuoso di vicende private o la strumentalizzazione di relazioni familiari, come già accaduto in passato in episodi analoghi. Tale tattica, volta a distogliere l'attenzione dai veri bisogni del Paese e a innescare una campagna di denigrazione, non solo è eticamente discutibile, ma denota una profonda carenza di visione politica. La politica dovrebbe elevarsi al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni per la cittadinanza, non degradare a un futile assalto personale.

“La mia azione politica e istituzionale è sempre stata e continuerà ad essere guidata dai principi di trasparenza, rettitudine e pieno rispetto delle leggi e delle Istituzioni” – dichiara il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. – “Le interrogazioni pretestuose e gli attacchi personali non mi distoglieranno dall'impegno profuso per il bene della Repubblica e per la crescita del settore turistico. Confido pienamente nell'operato degli Uffici dello Stato e della Magistratura, la cui autonomia è garanzia di giustizia e imparzialità. Aggiungo, per essere ancora più chiari, che non sono a conoscenza di alcun procedimento a mio carico. La Repubblica merita un confronto politico basato sui programmi e sulle idee, non su insinuazioni e diffamazioni che ledono l'immagine del Paese e la fiducia dei cittadini nelle proprie Istituzioni”.

La Segreteria di Stato per il Turismo, pur riconoscendo il ruolo di controllo dell'opposizione, respinge con fermezza ogni tentativo di distorsione della realtà e di delegittimazione dell'operato pubblico. L'attenzione rimane saldamente focalizzata sulle sfide e le opportunità per la Repubblica di San Marino, con la certezza che la verità e la serietà prevarranno su ogni strumentalizzazione e su sterili polemiche.

Segreteria di Stato per il Turismo

