La Repubblica di San Marino ospiterà per la prima volta la riunione dei Paesi membri delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale.

E’ prevista per venerdì prossimo 10 marzo la riunione dei Paesi Membri delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. E’ la prima volta che il Constituency Meeting si svolgerà nella Repubblica di San Marino. Al Centro Congressi Kursaal - sede dei lavori - è atteso l’arrivo delle sei delegazioni dei paesi che fanno parte delle Constituencies (Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e San Marino 1 ) e dei Direttori Esecutivi italiani al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, assieme ai Segretari di Stato per l’Industria e l’Artigianato Fabio Righi e per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. L’incontro sarà l’occasione per discutere i principali temi attualmente oggetto di attenzione al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale.

