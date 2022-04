La Repubblica di San Marino partecipa a BIT 2022

E’ partita domenica 10 aprile, con la giornata dedicata al pubblico dei viaggiatori, l’edizione che vede il ritorno in presenza dell’atteso appuntamento dedicato al settore Travel, dopo il format interamente digitale sperimentato nel 2021. Oltre 1000 gli espositori giunti a Milano da tutto il mondo per incontrare le più grandi realtà distributive italiane e di buyer provenienti da 47 paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Emirati Arabi, Germania, Paesi Bassi e Spagna, Anche quest’anno uno dei focus principali è sulla vacanza all’aria aperta, che coniuga relax, cultura, enogastronomia ed esperienze active nella natura. San Marino si inserisce pienamente in questo contesto, con l’offerta di nuovi prodotti outdoor che affiancano il consolidato appeal legato alle peculiarità storiche, alle tradizioni secolari e al ricco cartellone di eventi. Per far conoscere tutte le novità della destinazione agli operatori e ai media italiani e internazionali, l’Ufficio del Turismo è presente con un stand di 56 mq nell’area Leisure Italia, insieme a San Marino Outlet Experience, GHSM Group, San Marino Experience e Ace Tour Operator.

Cs - Ufficio del Turismo