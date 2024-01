La Repubblica di San Marino partecipa a FITUR 2024

Ha preso il via ieri la 44° edizione di Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, una delle fiere del turismo fra le più importanti al mondo. L’evento, che si svolge per cinque giorni fino a domenica 28 gennaio presso il centro fieristico Ifema Madrid, riunisce i professionisti del settore turistico e quelli interessati alle ultime tendenze in campo turistico; nel fine settimana la fiera sarà aperta anche al pubblico, che potrà visitare i numerosi stand e scoprire le ultime novità di un settore in continua evoluzione. L’edizione del 2023 ha superato tutte le aspettative, evidenziando le buone prospettive dell’attività turistica globale ed eguagliando le cifre record di tutti i tempi. La Repubblica di San Marino non poteva quindi mancare ad un appuntamento così importante ed è presente con un’area personalizzata di 40 mq (Pad. 4 stand C16) presso lo stand Enit. Con l’Ufficio del Turismo sono presenti 7 operatori sammarinesi del settore: Ace Tour, Azimut, Itinerari Viaggi, MayFlower, San Marino Events, The One Viaggi e Titan Travel. In rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, nel corso della giornata inaugurale di ieri, ha ospitato allo stand della Repubblica di San Marino il Ministro del Turismo Italiano, Daniela Santanchè, il Vice Ministro del Turismo della Repubblica Ceca, Jan Fluxa, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e il Direttore Europa di UNWTO, Alessandra Priante. L’Ufficio del Turismo continuerà gli incontri B2B con tour operator e media presenti a Fitur fino a venerdì mentre nel weekend accoglierà il pubblico interessato a scoprire le bellezze della Repubblica di San Marino. Gli operatori turistici, i media e gli appassionati avranno l'opportunità di scoprire le innumerevoli attrazioni di San Marino: l’arte, gli eventi internazionali e le experience Outdoor con l’obiettivo di attrarre sempre maggiori turisti provenienti dal mercato di lingua spagnola.

