La Repubblica di San Marino partecipa al World Tourism Event di Verona

La Repubblica di San Marino partecipa al World Tourism Event di Verona.

Il Salone Mondiale del Turismo nei Siti e Città Patrimonio Mondiale dal 15 al 17 settembre

Al via giovedì 15 settembre la 13° edizione del World Tourism Event, il Salone che presenta al grande pubblico i siti Unesco italiani e di altri paesi, e ad ospitarlo sarà lo storico Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel cuore della città veneta.

L’Ufficio del Turismo partecipa con uno stand dotato di 4 punti informativi, un ampio spazio espositivo per far conoscere la Repubblica di San Marino, raccontare il territorio, promuovere un turismo culturale più consapevole e responsabile e valorizzare il patrimonio che l’Unesco, nel 2008, ha deciso di tutelare.

Il format ormai consolidato del World Tourism Event prevede: un’area espositiva in cui il pubblico potrà scoprire l’offerta turistica e ricettiva dei siti presenti, un workshop internazionale riservato agli operatoti, italiani e stranieri, oltre ad un nutrito programma scientifico.

Proprio il programma scientifico dedicato ai 50 anni della Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale sarà un’imperdibile occasione di riflessione e confronto, a livello mondiale, sul ruolo del brand Unesco al quale San Marino parteciperà con uno slot dal titolo “San Marino: le radici antiche di uno stato libero”.

Il brand Unesco ha dimostrato, anche in questo periodo così incerto per il turismo, di possedere una forte capacità di incidenza svolgendo una funzione di marchio attrattore di turismo a livello nazionale ed internazionale e di garante della qualità dei siti.

Il World Tourism Event si offre come vetrina privilegiata per il visitatore interessato ad un viaggio nei siti Unesco e luogo di incontro sinergico tra operatori della domanda e dell’offerta, opportunità che San Marino coglie con entusiasmo.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo di San Marino



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: