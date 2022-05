La Repubblica di San Marino partecipa all’Arabian Travel Market di Dubai

E’ iniziata ieri la 29° edizione dell’Arabian Travel Market, l’appuntamento dedicato ai professionisti del settore turistico di tutto il mondo, e prosegue fino al 12 maggio per 4 giorni di incontri, meeting, seminari formativi. La manifestazione in presenza, ospita oltre 1.500 espositori da tutto il mondo e prevede anche la formula digitale, ATM Virtual, il 17 e 18 maggio. L’Ufficio del Turismo partecipa, con la collaborazione di ENIT, con uno stand di 25mq (EU 1530) collocato nel padiglione Europa. All’interno dell’area Repubblica di San Marino sono presenti anche San Marino Outlet Experience e Mondo Immagine Travel. Dopo l’esperienza del 2021 e il successo riscosso durante la partecipazione a Expo Dubai 2020, la Repubblica di San Marino presenta ancora una volta al mercato arabo e dell’area ME.NA.SA. la destinazione turistica San Marino e l’offerta turistica focalizzata su turismo culturale, vacanza attiva e opportunità per lo shopping. In linea con il tema dell’edizione di quest'anno "Il futuro dei viaggi e del turismo internazionale", ATM 2022 presenterà un'ampia gamma di sessioni ed eventi, consentendo ai professionisti del settore di tutto il mondo di discutere i trend attuali ed esplorare opportunità a lungo termine nei settori dei viaggi, trasporti, turismo, ospitalità, eventi, attrazioni e altro ancora.