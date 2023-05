La Repubblica di San Marino partecipa all’ Arabian Travel Market di Dubai

E’ iniziata ieri la 30° edizione dell’Arabian Travel Market, l’appuntamento dedicato ai professionisti del settore turistico di tutto il mondo e che proseguirà fino al 4 maggio; quattro giorni di incontri, meeting, seminari formativi ai quali parteciperanno oltre 2.000 espositori e più di 34.000 visitatori provenienti da oltre 150 paesi. In linea con il tema dell’edizione di quest'anno "Working Towards Net Zero", ad ATM 2023 si esplorerà come si evolveranno le tendenze innovative dei viaggi sostenibili, identificando strategie per la crescita all'interno dei settori leader dell’industria turistica. L’Ufficio del Turismo è presente con uno spazio di 20mq (EU 1420) presso lo stand di ENIT, collocato nel padiglione Europa. Nell’area Repubblica di San Marino sono presenti anche 4 operatori sammarinesi: Ace Tour Operator, Mondo Immagine, San Marino Outlet Experience e San Marino Welcome. Ancora una volta la Repubblica di San Marino si presenta al mercato arabo e dell’area ME.NA.SA. come destinazione turistica, offrendo ai visitatori tutte le opportunità di vacanza: da quella culturale incentrata su San Marino Patrimonio Unesco, alla vacanza attiva con tante experience outdoor, alle numerose opportunità per lo shopping.

