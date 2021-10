La Repubblica di San Marino parteciperà alla COP26

Si terrà dall’1 al 12 Novembre 2021 a Glasgow, in Regno Unito, la COP26, la Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A sei anni dall’approvazione dell’Accordo di Parigi e all’avvicinarsi del 2030, anno in cui gli Stati Membri delle Nazioni Unite si impegnano a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (tra cui anche l’Obiettivo 13, dedicato specificatamente al cambiamento climatico), i leader della terra sono chiamati a riunirsi per fronteggiare le gravi minacce che incombono sul futuro del pianeta. Anche San Marino partecipa alla Conferenza, in rappresentanza della Repubblica saranno presenti i Capitani Reggenti, S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. I primi due giorni della Conferenza saranno dedicati al World Leader Summit (WLS), l’assemblea dei Capi di Stato che definirà la linea dei lavori e al quale parteciperanno i rappresentanti di oltre 120 Paesi, tra cui anche San Marino. I Capitani Reggenti pronunceranno il loro discorso durante la mattinata del 2 novembre. La Conferenza sarà anche il giusto contesto per riportare alle Nazioni Unite l’impegno attivo di San Marino riguardo alle strategie messe in atto per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: in primo luogo il lavoro del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile e la redazione, quest’anno, del primo rapporto ONU “Voluntary National Review” sull’implementazione dell’Agenda 2030. A partire dal 3 novembre, si entrerà nella fase negoziale e avranno luogo panel e incontri con esperti e tecnici, a cui parteciperà anche il Segretario per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti. La Conferenza si svolgerà sotto la Presidenza del Regno Unito, nella figura del Presidente della COP26 Alok Sharma, in partnership con l’Italia.

Cs Segreteria Territorio

