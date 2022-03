La Repubblica di San Marino presenta il Business Forum “A business-friendly jurisdiction in the heart of Europe” a Expo 2020 Dubai

2022 Ha avuto luogo questa mattina il Business Forum dedicato alla promozione turistica ed economica della Repubblica di San Marino, presso la Abu Dhabi Hall di Expo 2020 Dubai. Ha condotto la conferenza Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino con la partecipazione di Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa. Ad aprire il panel degli interventi, il Direttore di Padiglione Letizia Cardelli, che ha caldamente salutato l’audience presente in sala, composto da Commissari Generali, Direttori e Manager di altri padiglioni insieme ai media emiratini specializzati nel settore economico e turistico.

A seguito del saluto alla platea anche da parte del Segretario di Stato Fabio Righi, a prendere la parola é stato Denis Cecchetti, Direttore Generale di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino che entrando nel vivo del Forum ha rimarcato la mission dell’Agenzia - Camera di Commercio quale strumento ufficiale per la promozione dell’economia sammarinese all'estero e l’attrazione degli investimenti diretti esteri e primo punto di contatto e di sostegno concreto per le imprese che nutrono interessi ad investire e costruire un business a San Marino. A seguire Laura Fabbri, Direttore della Divisione Trade di Agenzia - Camera di Commercio, ha approfondito i diversi “asset strategici” della giurisdizione sammarinese nei vari ambiti di azione: turistico, contesto internazionale, economico e tassazione dando una panoramica a 360 gradi di come il sistema paese della Repubblica di San Marino si presenta al mondo.

L’obiettivo primario dello speech è stato proprio quello di lasciare ai numerosi ospiti partecipanti nozioni utili per considerare San Marino non solo come destinazione per il turismo, grazie alla sua posizione strategica, alle bellezze naturali e ai valori democratici alla base del riconoscimento quale patrimonio UNESCO, ma anche meta economica, in cui investire e sviluppare progetti sostenibili nel lungo termine. Tra gli asset presentati anche San Marino Innovation, partner di Agenzia - Camera di Commercio, quale istituto deputato alla certificazione delle aziende altamente innovative, la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari e l’Università di San Marino. Al termine della presentazione, ha avuto luogo una breve sessione di Q&A da parte dei numerosi media interessati e la proiezione di alcuni video esemplificativi delle peculiarità paesaggistiche sammarinesi.