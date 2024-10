La Repubblica di San Marino presente a TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 con 14 operatori sammarinesi

La Repubblica di San Marino sarà nuovamente protagonista alla 61° edizione del TTG Travel Experience di Rimini, il principale evento del settore travel che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre presso Quartiere Fieristico di Rimini. Con 2.700 espositori e oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi complessivi, TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e, da sempre, sinonimo di turismo. Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto saranno a Rimini per presentare le nuove proposte di turismo trasformativo e rispondere al desiderio di accrescimento personale del viaggiatore, fornendo una bussola per orientare le strategie di prodotto. Il tema del 2024 “Veritas” riporta l’attenzione su un settore in continua evoluzione, spingendo le imprese a offrire esperienze autentiche e verificabili, in linea con le attese di un viaggiatore moderno e consapevole. L’Ufficio del Turismo sarà presente con un’area ampliata di 112 mq all’interno del Padiglione C5 - Stand 240-303 per promuovere l’unicità della destinazione turistica San Marino. All’interno dello stand della Repubblica di San Marino saranno presenti 14 operatori sammarinesi che avranno l’opportunità di promuovere e commercializzare le offerte incoming dedicate alla destinazione grazie agli incontri b2b con buyer esteri: Ace Tour, Azimut Tour Operator, Centro Vacanze San Marino, Grand Hotel San Marino Group, Itinerari Viaggi, Mayflower Tour Operator, Numerouno, Prima Tour, San Marino Experience, San Marino Tourservice, San Marino Welcome, San Marino Viaggi e Vacanze, The One Viaggi e San Marino Outlet Experience. Presenti anche Podium Tour Operator, San Marino Events, San Marino International e Titan Travel con proprio stand. La manifestazione partirà ufficialmente domani con il taglio del nastro a cui parteciperanno il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini e il Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica.

cs Ufficio stampa Visit San Marino