La Repubblica di San Marino presente al IV vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio D’Europa a Reykjavík

Si apre ufficialmente questo pomeriggio il IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik, sotto la presidenza islandese del Comitato dei Ministri, cui partecipano anche gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati da un’alta Delegazione politico-diplomatica guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Il Summit internazionale, cui è prevista la partecipazione di numerosi Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, mira a rilanciare l’impegno dell’Organizzazione di Strasburgo anche dinnanzi alle sfide globali, ponendo al centro dei lavori i principi cardine della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia a fronte degli scenari globali ed europei, a partire dal conflitto in corso in Ucraina. Già al loro arrivo, i Capi di Stato hanno avuto l’opportunità di salutare e di intrattenersi con il Presidente della Repubblica di Lituania. Nel corso della giornata il Segretario di Stato Beccari ha avuto l’opportunità di incontrare il Ministro degli Affari Esteri della Lettonia, S.E. Edgars Rinkēvi s, con il quale sono state confermate le ottime relazioni in corso e lo stretto rapporto intensificatosi nel periodo più recente, anche in considerazione del processo negoziale sammarinese, che richiede una stretta cooperazione con i Paesi membri della Unione europea. Centralità ha avuto il confronto sull’aggressione militare in corso in Ucraina ed anche riflessioni per rafforzare la cooperazione a livello multilaterale, soprattutto in ambito Nazioni Unite. Interesse da parte del Segretario di Stato è stato confermato al Ministro Lettone anche verso l’avvio di negoziati per intese in ambito economico, fiscale e finanziario. In seguito all’apertura del Vertice, la Reggenza e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri prenderanno inoltre parte ad una Tavola Rotonda dal titolo: “Salvaguardare la democrazia in tempi di prova – rischi, resilienza e impegno”, co-presieduta dal Primo Ministro del Lussemburgo, S.E. Xavier Bettel e dal Presidente della Romania, S.E. Klaus Werner Iohannis. Alla Tavola Rotonda farà seguito una cena di lavoro offerta ai Capi di Stato e di Governo convenuti e dedicata all’emergenza Ucraina. Nella mattinata di domani, i Capi di Stato interverranno in plenaria, nell’ambito del dibattito generale “United for Europe”.