La Repubblica di San Marino protagonista di “A Sua immagine” su Raiuno Sabato 10 settembre, dalle 16.00 circa

Il popolare programma di Raiuno “A Sua immagine”, che si occupa di fede, cultura e società, approda anche a San Marino. La nota conduttrice e giornalista Lorena Bianchetti, accompagnerà gli spettatori in un viaggio unico alla scoperta del territorio sammarinese, in particolare del centro storico. Tra i focus trattati ci saranno la figura del Santo Marino, fondatore della Repubblica, la Chiesa di San Francesco, Palazzo Pubblico e le Istituzioni Sammarinesi, la storia delle antiche e caratteristiche fortificazioni e la tradizionale arte della balestra. Il programma andrà in onda su Raiuno sabato 10 settembre, dalle 16.00 circa. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.

Cs ufficiostampa turismo