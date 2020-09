La Repubblica di San Marino protagonista negli autodromi del mondo grazie al Colorificio sammarinese

Le due recenti prove del Moto GP a Misano, hanno rappresentato per San Marino un doppio motivo d’orgoglio. Mentre in pista i piloti si contendevano il podio, ai bordi del circuito un’azienda sammarinese garantiva loro tutti i requisiti di sicurezza. Grazie ai prodotti della linea all’acqua antislip Samoline, progettata per i circuiti sportivi, Colsam è ufficialmente la prima azienda al mondo omologata FIA e FIM. Dal 2021, tutte le gare FIA (Fédération Internationale de l’Automobil) e FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), dovranno utilizzare solo pitture omologate per dipingere e colorare cordoli e vie di fuga per garantire lo stesso grip in ogni condizione di gara, su terreno asciutto come su bagnato. Scelta dai più importanti autodromi del mondo, Samoline è frutto del costante lavoro di sperimentazione e ricerca che da sempre persegue l’azienda del Titano, dalle prestazioni sicure, affidabili e altamente performanti, aderisce ai nuovi standard e risponde ai criteri di sicurezza definiti dalle due federazioni per tutti i circuiti di Moto GP, Superbike, Endurance e Formula 1. Colsam si riconferma dunque un’eccellenza, fiore all’occhiello dell’imprenditoria sammarinese. Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi: “questa è la prova che le dimensioni non contano: anche nella Repubblica di San Marino c’è la possibilità di poter sviluppare industrie d’eccellenza che possano competere in ambito internazionale ai più alti livelli e che possano essere motivo di orgoglio per la nostra Repubblica. Il compito delle Istituzioni, certamente il compito di questa Segreteria Industria, fino a quando avrò l’onore e l’onere di dirigerla, sarà quello di essere al fianco degli operatori al fine di creare tutte le opportunità possibili perché questi ultimi possano svilupparsi, crescere ed affermarsi tanto in territorio, quanto all’estero”. Da 70 anni l’azienda del Titano produce un’ampia gamma di vernici per i settori dell’edilizia leggera e professionale, dell’industria e del fai da te con un solo obiettivo: rendere più belli, sani ed efficienti gli spazi e i manufatti che fanno parte della vita delle persone attraverso un’assistenza costante e specializzata e servizi tailor-made. Presente in oltre 50 paesi nel mondo, dalle facili modalità d’impiego e dalle svariate colorazioni, di Samoline è stato di recente curato il lancio del nuovo sito www.samoline.com e un restyling del packaging, ora dal carattere deciso e grintoso, pronta a conquistare nuovi circuiti.

