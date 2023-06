La Repubblica di San Marino ritorna ad essere protagonista della serie tv “Una gita fuoriporta” Martedì 27 giugno, alle 21.00 su Sky (canale 229)

La Repubblica di San Marino ritorna ad essere protagonista della serie tv “Una gita fuoriporta”.

Martedì 27 giugno andrà in onda su Sky ed in chiaro il secondo episodio dedicato alla Repubblica di San Marino del travel show “Una gita fuoriporta”, programma tv a tema viaggi e italian lifestyle. Nella puntata ambientata a San Marino e nel comune di Montegrimano, David Romano – conduttore e giornalista del programma tv – andrà alla scoperta dei luoghi più iconici del centro storico patrimonio UNESCO, palcoscenico dei principali eventi del ricchissimo calendario della Repubblica di San Marino, illustrato durante l’incontro con il conduttore dal Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica. Ampio spazio verrà dedicato alla storia, alle tradizioni della Repubblica di San Marino, grazie al contributo della Federazione Balestrieri Sammarinesi e alle attività outdoor con il tiro con l’arco istintivo. La puntata è inserita nell’ambito del progetto territoriale di valorizzazione e promozione turistica Tavolo Territoriale per il Turismo (TTT), gruppo di lavoro qualificato che coinvolge la Repubblica di San Marino e i territori limitrofi allo scopo di creare un’offerta turistica coordinata. Progetto che ha dato vita alla realizzazione del portale internazionale per la promozione delle eccellenze territoriali “TheLovelyPlaces.com”. L’appuntamento è quindi fissato per martedì 27 giugno, ore 21.00, in anteprima su Sky (canale 229), mentre in chiaro, in HD e fruibile su tutti i device è alle ore 22.30: BFC Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com. Hanno partecipato all’episodio: Annachiara Sica - Dir. Ufficio del Turismo Repubblica di San Marino; Sara Forcellini - Guida turistica; Stefano Ugolini - Pres. Federazione Sammarinese Balestrieri; Luciano Zanotti - Presidente Federazione Tiro con Arco FSTARCO; Elia Rossi - Sindaco Monte Grimano Terme; Davide Salvatori - Segr. Comune Monte Grimano Terme. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.

C.s. Segreteria di Stato Turismo

