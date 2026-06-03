La Repubblica di San Marino sede del Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”

Questa mattina, 3 giugno 2026, presso il Teatro Titano della Repubblica di San Marino, si è svolto il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro. L’iniziativa, organizzata nella settimana dedicata alle celebrazioni di San Quirino e del Corpus Domini, si pone come foriera di un’importante occasione di confronto sul valore contemporaneo dei cammini e dei pellegrinaggi, oggi sempre più riconosciuti quali strumenti di crescita personale, valorizzazione territoriale, sostenibilità e promozione autentica dei territori, oltre che significativo volano per l’economia e la promozione del Paese. Tra i momenti apicali dell’evento inserito nel programma previsto per le celebrazioni dell’otto centenario della morte di San Francesco, la lectio magistralis di S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, dal titolo “Il turismo religioso, contemplazione della bellezza”, nel corso della quale è stata proposta una riflessione sul significato profondo del viaggio spirituale quale occasione di incontro, dialogo e riscoperta dell’identità culturale e umana dei luoghi. Il corollario di attività in programma è proseguito con una tavola rotonda, composta di autorevoli ospiti provenienti dal mondo istituzionale, culturale, editoriale e associativo. Tra i relatori presenti: Davide Rondoni, filosofo, scrittore e Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’Ottavo Centenario dalla Morte di San Francesco d’Assisi; Miriam Giovanzana di Terre di Mezzo, che ha presentato il volume “Il Paese dei Cammini”; Monica Valeri, Project Leader Turismo Religioso di APT Emilia-Romagna; Francesco Boggi, co-founder della community Cammini d’Italia; Raffaella Rossi, Direttore Saint Francis Way; Massimo Feruzzi, Advisor della Segreteria di Stato per il Turismo; Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo del Comune di Assisi. A moderare l’incontro la giornalista Rai Eva Crosetta, conduttrice del programma “Sulla Via di Damasco”.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo - “Il Paese intende investire sempre più in un’offerta turistica capace di coniugare spiritualità, autenticità e valorizzazione del territorio, sulla scia di un percorso intrapreso da tempo, finalizzato a rafforzare l’identità di San Marino quale destinazione di qualità e di significato”.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo













