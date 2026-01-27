La Repubblica di San Marino si prepara a celebrare l’eccezionale partecipazione a EXPO 2025 Osaka con un evento speciale: “Oltre Expo”

La Repubblica di San Marino si prepara a celebrare l’eccezionale partecipazione a EXPO 2025 Osaka con un evento speciale: “Oltre Expo”. L’appuntamento è per il 31 gennaio alle ore 16.30 presso la Sala Little Tony a Serravalle, Repubblica di San Marino. L’evento celebrativo, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, vuole rappresentare un viaggio emozionale per raccontare la straordinaria partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale EXPO 2025 Osaka, un racconto vivo della prestigiosa presenza a un evento di portata mondiale, attraverso simboli, idee e progetti frutto del lavoro del Commissariato, Segreteria di Stato, Università. Al centro dell’evento le performance culturali che hanno rappresentato lo spirito della Repubblica di San Marino a Osaka un’occasione per mettere in scena e vivere la ricca identità culturale della Repubblica, simbolo di libertà e indipendenza millenaria, con i suggestivi contributi della Federazione Balestrieri, le performance della Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice, i rappresentanti dell’Istituto Musicale Sammarinese, una mostra fotografica, l'esposizione degli oggetti iconici che hanno segnato la partecipazione e una serie di interviste e testimonianze dirette per raccontare la genesi del progetto e il vissuto della delegazione sammarinese. Una sintesi perfetta di quello che il Padiglione della Repubblica di San Marino a Osaka ha rappresentato: un luogo di confronto e di prestigio in grado di attirare milioni di visitatori e riscuotere un successo senza precedenti. “La partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale è ancora una volta motivo di orgoglio, i numeri della presenza ad Expo Osaka-Kansai 2025 ne certificano l’assoluto valore- ha sottolineato il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- Il catalogo presentato oggi ufficialmente ai Capitani Reggenti, rappresenta un compendio conclusivo, una testimonianza concreta di un percorso che, ancora una volta, ha consentito al nostro Paese di affermare la propria identità, la propria capacità di dialogo, nel promuovere relazioni economiche e culturali, per consolidare la nostra reputazione di partner credibile e dinamico nel panorama internazionale. All’interno di questo contesto globale, la Repubblica di San Marino ha saputo distinguersi per autenticità, eleganza e profondità di contenuti, offrendo ai visitatori un racconto fatto di storia millenaria e di modernità, di bellezza e di responsabilità, di ospitalità e di innovazione”. La partecipazione a EXPO ha rappresentato infatti un’importante opportunità per evidenziare l’unicità del Paese, la sua millenaria storia di libertà, le sue istituzioni, eccellenze e il suo impegno verso temi di grande attualità quali la sostenibilità e la coesistenza pacifica. In occasione dell’evento, sarà allestita la mostra “Noi siamo montagne”, inaugurata lo scorso mese di settembre presso la Galleria Cassa di Risparmio. L’esposizione ripercorre il percorso di San Marino all’interno di Expo 2025 Osaka, evidenziandone creatività, identità e visione. Esposti un modellino 3D del Padiglione realizzato dagli studenti dell’Università di San Marino, un manufatto in pietra del Monte Titano, il progetto grafico del logo del Padiglione, il francobollo e la moneta “San Marino 2025 Expo di Osaka Giappone”, oltre a oggetti creati dagli studenti del corso di Design dell’Università. Il Commissario Generale EXPO 2025 Osaka Filippo Francini sottolinea: “I numeri parlano da soli: oltre 3,8 milioni di visitatori hanno varcato la soglia del nostro Padiglione, confermando un interesse crescente verso la nostra Repubblica e rafforzandone l’attrattività turistica, culturale e commerciale. Inoltre, le entrate straordinarie realizzate dallo shop del Padiglione sono un’ulteriore e tangibile prova dell’interesse dei visitatori e della riconosciuta qualità delle eccellenze promosse. La partecipazione a un’Expo che ha visto la presenza di oltre 160 partecipanti tra Nazioni e Organizzazioni Internazionali ha permesso a San Marino di attivare uno dei principi fondanti di queste manifestazioni: la costruzione di relazioni e connessioni internazionali, nel segno della collaborazione e del dialogo tra popoli. oltre 3,8 milioni hanno visitato il Padiglione-Cluster di San Marino, condiviso con altri dieci Paesi, testimoniando l’interesse verso la Repubblica e rafforzandone l’attrattività turistica, culturale e commerciale”.

